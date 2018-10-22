Almanya Suudi Arabistan’a Silah Satışını Durdurdu

Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluk binasında öldürülmesi olayında uzun süre sessiz kalmayı tercih eden ve sadece olayın ‘hızlı ve inandırıcı bir şekilde aydınlatılmasını' istemekle yetinen Angela Merkel hükümeti, Riyad yönetiminin olayı doğrulayan açıklamaları sonrasında eleştirilerinin tonunu sertleştirdi. Başbakan Merkel’den sonra Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier de, bu şartlar altında Suudi Arabistan'a silah ihracatının sürdürülemeyeceğini açıkladı.

Almanya hangi ülkelere silah satamıyor?

Federal hükümetin silah ve savaş malzemesi ihraç edilmesini öngören yeni talepleri onaylanmayacağını duyurdu. Almanya'da konuyla ilgili yasalara göre silah firmalarının savaş ve içsavaş yaşanan, yada insan haklarının eleştirildiği ülkelere silah satışlarını hükümetin onaylaması gerekiyor. Diğer Avrupa Birliği üyesi devletlere de Suudi Arabistan'a silah ihracatını durdurma çağrısı yağan ve AB’nin bu konuda ortak bir tavır belirlemesini öneren Altmaier, Alman hükümetinin bir adım daha ileri gidip, daha önceden üzerinde uzlaşılan silah anlaşmalarını da iptal etmeyi tartıştığını, bu konuda "çok yakında" bir karar verileceğini söyledi.