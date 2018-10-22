Almanya Suudi Arabistan’a Silah Satışını Durdurdu

Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluk binasında öldürülmesi olayında uzun süre sessiz kalmayı tercih eden ve sadece olayın ‘hızlı ve inandırıcı bir şekilde aydınlatılmasını' istemekle yetinen Angela Merkel hükümeti, Riyad yönetiminin olayı doğrulayan açıklamaları sonrasında eleştirilerinin tonunu sertleştirdi. Başbakan Merkel’den sonra Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier de, bu şartlar altında Suudi Arabistan'a silah ihracatının sürdürülemeyeceğini açıkladı.
Almanya hangi ülkelere silah satamıyor?
Federal hükümetin silah ve savaş malzemesi ihraç edilmesini öngören yeni talepleri onaylanmayacağını duyurdu. Almanya'da konuyla ilgili yasalara göre silah firmalarının savaş ve içsavaş yaşanan, yada insan haklarının eleştirildiği ülkelere silah satışlarını hükümetin onaylaması gerekiyor. Diğer Avrupa Birliği üyesi devletlere de Suudi Arabistan'a silah ihracatını durdurma çağrısı yağan ve AB’nin bu konuda ortak bir tavır belirlemesini öneren Altmaier, Alman hükümetinin bir adım daha ileri gidip, daha önceden üzerinde uzlaşılan silah anlaşmalarını da iptal etmeyi tartıştığını, bu konuda "çok yakında" bir karar verileceğini söyledi.
Başbakan Angela Merkel dün akşam yaptığı açıklamada, Kaşıkçı'nın ölümü hakkında belirsizlik sürdüğü sürece Suudi Arabistan'a silah ihracatını durduracaklarını söyledi. Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini en sert şekilde kınadıklarını belirten Merkel, "Zaten sınırlı olan silah satışları şu an bulunduğumuz koşullarda yapılamaz." ifadesini kullandı. Kaşıkçı’nın nasıl ve kimler tarafından öldürüldüğü konusunun acilen aydınlatılması gerektiğine vurgu yapan Merkel, olaya uluslararası düzeyde bir tepki gösterilmesine ilişkin girişimlerde bulunacağını da kaydetti.
Suudi Arabistan Almanya’nın en çok silah sattığı ülkeler arasında
Cumartesi bir açıklama yapan Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Ne olduğunu bilmediğimiz sürece Suudi Arabistan'a silah ihracatı konusunda onay vermemiz söz konusu olamaz" ifadesini kullanmıştı. Kaşıkçı olayı öncesinde, İnsan hakları ihlalleri ve Yemen’e açtığı savaş nedeniyle sık sık eleştirilen Suudi Arabistan, yıllardır Almanya'nın en çok silah sattığı ülkelerden biri. Almanya, sadece bu yılın ilk dokuz ayında Suudi Arabistan'a yaklaşık 417 milyon Euro değerinde silah sattı.
Alman Sanayi Birliği Başkanı da Riyad gezisini iptal etti
Alman Sanayi Birliği Başkanı Dieter Kempf silah satışının durdurulması konusunda hükümetin arkasında olduklarını açıkladı. Silah satışının durdurulmasının bazı Alman şirketlerini olumsuz etkileyebileceğini söyleyen Kempf, Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonra yapılan açıklamaların yetersiz kaldığını ve olayın tümüyle aydınlatılması gerektiğini savunarak, sanayiciler olarak Alman hükümetinin tavrını "paylaştıklarını ve tümüyle desteklediklerini" söyledi. Alman Sanayi Birliği Başkanı, bazı Alman yöneticilerin yarın Riyad’da başlayacak ‘Gelecek Yatırım Fuarı'na katılımlarını yorumlamak istemediğini, ancak kendisinin gezisini iptal ettiğini açıkladı. Almanya sanayi devi Siemens’in Yönetim Kurulu Başkanı Joe Kaeser, önce Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın reform programını tanıtarak, ülkeye yeni yatırımcılar çekebilmesini amaçlayan fuara iştirak için Riyad’a gideceğini açıkladı, gelen tepkiler üzerine kararından bugün vazgeçti. Kaeser‘in, "Sorunlu ülkelere gitmeseydim, sürekli Almanya’da kalıp, evimde oturmam gerekirdi" sözleri tepkilere neden olmuştu.
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