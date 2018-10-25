HABER

Almanya Suudi güvenlik güçleriyle projeyi durdurdu

25.10.2018 21:07 | Son Güncelleme

Almanya, Suudi güvenlik güçlerinin eğitimi için yürüttüğü projeyi şimdilik durdurdu.

Almanya Suudi güvenlik güçleriyle projeyi durdurdu

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bunun Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi ile bağlantılı olmadığı belirtildi.Alman Federal Polis Teşkilatı, Suudi Arabistan sınır koruma görevlilerinin eğitimine ilişkin projeyi şimdilik durdurdu. Almanya İçişleri Bakanlığı'nın bir sözcüsü tarafından bugün Berlin'de yapılan açıklamada, "Ekim ayından bu yana eğitim çalışmalarının yapılmadığı" belirtildi. Ancak açıklamada, bunun aylar önce planlandığına ve eğitimlerin yapılmamasının öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı vakası ile bağlantılı olmadığına dikkat çekildi.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü, "projenin sürdürülmesi yönünde karar verilmesi gerektiği takdirde, kararın son gelişmelerin değerlendirilmesi ve federal hükümetin onay vermesi sonrasında alınacağını" ifade etti. Sözcü, "terörizmle etkin mücadele için sınır güvenliği temel ön koşullardan biri olduğunu" da sözlerine ekledi.

İçişleri Bakanlığı tarafından verilen bilgilere göre, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Federal Polis Teşkilatı mensuplarının bulunmadığını ancak projenin yürütülmesi için kullanılan büroda beş polis memurunun görevli olduğu belirtildi.

Alman Federal Polis Teşkilatı, 2009 yılında beri yürütülen proje kapsamında, Suudi güvenlik görevlilerine eğitim ve danışmanlık veriyor.

Soru önergesine yanıt

İçişleri Bakanlığı'nın Almanya için Alternatif (AfD) partisinden Christian Wirth'in soru önergesine verdiği yanıta göre, 2018 yılı içinde Suudi güvenlik görevlilerine yönelik eğitim çalışmalarında Almanya'dan 70 polis katıldı. Ekim 2018'den Eylül 2019'a kadar olan süre içinde 4 milyon 300 bin euro olacağı tahmin edilen proje masraflarının Suudi Arabistan tarafından karşılanmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Soru önergesine verilen 8 Ekim tarihli yanıtta, Suudi güvenlik görevlileri ile sürdürülen projenin "belgede sahtecilik suçu ile mücadele, sınır polisi tarafından yapılan analiz ve değerlendirme, deniz sınırlarının gözetlenmesi, kalite yönetimi, halkla ilişkiler ve kadın sınır koruma görevlilerinin eğitimi" amacını taşıdığı belirtildi.

Yanıtta, "Almanya'da geçerli olan hukukun üstünlüğü ve insan hakları esaslarının, Federal Polis Teşkilatı'nın eğitim programının da temel bir parçası" olduğu ifade edildi.

Projenin sürdürüleceği iddiası

ARD televizyonunda yayınlanan Report Mainz adlı haber programı ise gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından da Alman hükümetinin Suudi güvenlik görevlilerinin eğitimi için yürütülen projenin sürdürmeyi planladığını iddia etmişti. Haberde, İçişleri Bakanlığı'nın projeyi güvenlik alanında stratejik ortaklık olarak nitelendirdiği ifade edilmişti. Report Mainz'e açıklama yapan İçişleri Bakanlığı sözcüsü, güncel gelişmelerin incelenerek, gerekirse projenin yeniden değerlendirileceği de belirtmişti. Haberde, eğitim çalışmalarına Suudi tarafının talebi üzerine ara verildiğine dikkat çekildi.

DW,dpa/JD,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERSamsung katlanabilir ekranlı bilgisayar üretebilirSamsung katlanabilir ekranlı bilgisayar üretebilir
İngiltere'den bomba iddia: Kral Selman, Veliaht Prens Selman'ı görevden alacakİngiltere'den bomba iddia: Kral Selman, Veliaht Prens Selman'ı görevden alacak
Ürdün'de öğrenci otobüsü sel sularına kapıldı: 10 ölüÜrdün'de öğrenci otobüsü sel sularına kapıldı: 10 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tokat'ta Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinden 'andımız' eylemi

Tokat'ta Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinden 'andımız' eylemi

Gazete yerden yere vurdu: Bizi Suudilere sattınız, yazıklar olsun

Gazete yerden yere vurdu: Bizi Suudilere sattınız, yazıklar olsun

Taciz iddiasıyla gündeme gelen Talat Bulut imajıyla şaşırttı!

Taciz iddiasıyla gündeme gelen Talat Bulut imajıyla şaşırttı!

İş dünyasına kararname müjdesi! Yakında yayınlanacak

İş dünyasına kararname müjdesi! Yakında yayınlanacak

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

ANAR'ın sahibi Uslu'dan dikkat çeken yorum: AK Parti'de Ankara ve İstanbul şimdi zora girdi!

ANAR'ın sahibi Uslu'dan dikkat çeken yorum: AK Parti'de Ankara ve İstanbul şimdi zora girdi!

İlginizi Çekebilir

Trump'ın eski danışmanı Gordon: FETÖ elebaşı Gülen derhal iade edilmeli

Trump'ın eski danışmanı Gordon: FETÖ elebaşı Gülen derhal iade edilmeli

Suudi Veliaht Prens'ten flaş Türkiye açıklaması

Suudi Veliaht Prens'ten flaş Türkiye açıklaması

Trump'tan Erdoğan açıklaması: Oldukça sertti!

Trump'tan Erdoğan açıklaması: Oldukça sertti!

İngiltere'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına ilk tepki

İngiltere'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına ilk tepki

'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası

'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İngiltere'den bomba iddia: Kral Selman, Veliaht Prens Selman'ı görevden alacak

İngiltere'den bomba iddia: Kral Selman, Veliaht Prens Selman'ı görevden alacak

Ürdün'de öğrenci otobüsü sel sularına kapıldı: 10 ölü

Ürdün'de öğrenci otobüsü sel sularına kapıldı: 10 ölü

CNN'den Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Salah Kaşıkçı için bomba iddia!

CNN'den Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Salah Kaşıkçı için bomba iddia!

Kim Jong Un ve Kuzey Kore hakkında bilinmeyenler

Kim Jong Un ve Kuzey Kore hakkında bilinmeyenler

Rusya'dan gelip Antalya'da yerlere serildiler

Rusya'dan gelip Antalya'da yerlere serildiler

Ermeni liderden kriz yaratacak çıkış: Erdoğan'a söyleyeceğim ilk söz...

Ermeni liderden kriz yaratacak çıkış: Erdoğan'a söyleyeceğim ilk söz...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.