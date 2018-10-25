Almanya Suudi güvenlik güçleriyle projeyi durdurdu

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bunun Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi ile bağlantılı olmadığı belirtildi.Alman Federal Polis Teşkilatı, Suudi Arabistan sınır koruma görevlilerinin eğitimine ilişkin projeyi şimdilik durdurdu. Almanya İçişleri Bakanlığı'nın bir sözcüsü tarafından bugün Berlin'de yapılan açıklamada, "Ekim ayından bu yana eğitim çalışmalarının yapılmadığı" belirtildi. Ancak açıklamada, bunun aylar önce planlandığına ve eğitimlerin yapılmamasının öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı vakası ile bağlantılı olmadığına dikkat çekildi.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü, "projenin sürdürülmesi yönünde karar verilmesi gerektiği takdirde, kararın son gelişmelerin değerlendirilmesi ve federal hükümetin onay vermesi sonrasında alınacağını" ifade etti. Sözcü, "terörizmle etkin mücadele için sınır güvenliği temel ön koşullardan biri olduğunu" da sözlerine ekledi.

İçişleri Bakanlığı tarafından verilen bilgilere göre, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Federal Polis Teşkilatı mensuplarının bulunmadığını ancak projenin yürütülmesi için kullanılan büroda beş polis memurunun görevli olduğu belirtildi.