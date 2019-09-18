Almanya Suudilere altı ay daha silah satmayacak

Riyad'a 2020 Mart ayına kadar silah satılmayacak.Alman hükümeti, Suudi Arabistan'a silah satışını durduran düzenlemenin süresini bir kez daha uzattı. Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesi üzerine hükümet Kasım 2018'de Suudi Arabistan'a silah satışlarının tümüyle durdurmuştu.

Federal hükümet sözcülüğünden yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'a silah satışları ile ilgili kısıtlayıcı düzenlemenin 31 Mart 2020 tarihine dek geçerli olacağı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, bu tarihe kadar Suudi Arabistan'a silah satışı ile ilgili yeni başvuruların prensip olarak onaylanmayacağı vurgulandı.

Almanya'da koalisyon hükümetini oluşturan Birlik partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti SPD arasında, 2017 yılının Mart ayında imzalanan koalisyon sözleşmesi, Yemen Savaşı'na doğrudan katılan taraflara silah ihracatı yapılmamasını öngörüyor.

Buna rağmen bir süre Suudi Arabistan'a, çeşitli istisnai düzenlemelerle kısıtlı oranda silah satışına devam eden Almanya, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda katledilmesinin ardından bu ülkeye silah ambargosu uygulama kararı almıştı.