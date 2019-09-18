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Almanya Suudilere altı ay daha silah satmayacak

18.09.2019 20:53 | Son Güncelleme

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın ölümünden sonra Riyad yönetimine silah satışını durdurma kararı alan Alman hükümeti, uygulamaya ilişkin süreyi uzattı.

Almanya Suudilere altı ay daha silah satmayacak

Riyad'a 2020 Mart ayına kadar silah satılmayacak.Alman hükümeti, Suudi Arabistan'a silah satışını durduran düzenlemenin süresini bir kez daha uzattı. Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesi üzerine hükümet Kasım 2018'de Suudi Arabistan'a silah satışlarının tümüyle durdurmuştu.

Federal hükümet sözcülüğünden yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'a silah satışları ile ilgili kısıtlayıcı düzenlemenin 31 Mart 2020 tarihine dek geçerli olacağı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, bu tarihe kadar Suudi Arabistan'a silah satışı ile ilgili yeni başvuruların prensip olarak onaylanmayacağı vurgulandı.

Almanya'da koalisyon hükümetini oluşturan Birlik partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti SPD arasında, 2017 yılının Mart ayında imzalanan koalisyon sözleşmesi, Yemen Savaşı'na doğrudan katılan taraflara silah ihracatı yapılmamasını öngörüyor.

Buna rağmen bir süre Suudi Arabistan'a, çeşitli istisnai düzenlemelerle kısıtlı oranda silah satışına devam eden Almanya, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda katledilmesinin ardından bu ülkeye silah ambargosu uygulama kararı almıştı.

Ambargonun gevşetilmesi talebine Merkel'den ret

Riyad, yıllardır devam eden Yemen'deki iç savaşta, İran tarafından desteklenen Husi milislere karşı oluşturulan koalisyonun başını çekiyor. Savaş nedeniyle Yemen'de dünyanın en ağır insani krizi yaşanıyor.

Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine düzenlenen İHA saldırısının ardından, Birlik Partileri'nden bazı milletvekilleri Suudi rejimine yönelik silah ambargosunun gevşetilmesini talep etmiş ancak Başbakan Merkel, "Ben şu anda, federal hükümetin tavrını değiştirmeye neden olacak bir durum görmüyorum" diyerek, söz konusu talebi reddetmişti.

Silah satışını engelleyen düzenlemenin süresi son olarak geçen Mart ayında uzatılmıştı.

epd / ET,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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