Almanya Tarihi 'Hava Köprüsü'nün 70. Yıldönümünü Kutluyor

Almanya’nın başkenti Berlin bu hafta sonunda, Soğuk Savaş dönemin başlangıcı sayılan ‘Berlin Hava Köprüsü’ adlı insani yardım operasyonun 70’inci yılını kutluyor. 2. Dünya Savaşı sonrasında kentin batısında yaşayanların açlıktan önleyen ‘Berlin Hava Köprüsü’, harekatın merkezi olan eski havalimanı Tempelhof’da düzenlenen çeşitli etkinliklerle anılıyor. Anma törenlerine onbinlerce ziyaretçi beklenirken, operasyona katılan, dönemin tanığı ve hayattaki pilotlar da onur konuğu olarak Berlin’e davet edildi. ‘Berlin Hava Köprüsü’ operasyonunu "insanların özgürlük özleminin ve mücadelesinin simgelerinden biri" olarak tanımlayan Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller, "Başta ABD olmak üzere İngiltere ve Fransa abluka günlerinde Batı Berlin’in yanında yer alarak kentte yaşayanları kurtardı. Ondan da öte, kalıcı dostluğumuzun temelini attılar" dedi. ‘Berlin Hava Köprüsü’ havacılık tarihinin en büyük lojistik harekatı olarak biliniyor. 2. Dünya Savaşı sonrasında, savaşın galipleri ABD, İngiltere ve Fransa’dan oluşan müttefikler ve Sovyetler Birliği, Almanya ve başkent Berlin’i dört idari bölgeye böldü. ABD, Fransa ve İngiltere Batı Almanya’yı, Sovyetler Birliği ise Doğu Almanya’yı işgal etti. Başkent Berlin ise, doğu ve batı olarak iki bölgeye bölündü. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Yatak odanızın kokusu hangi mesajı veriyor? İzmir’de İstanbul İçin ‘Adalet Nöbeti’ Yemen’de Husiler Limanlardan Çekilmeye Başladı

Batılı müttefikler, savaşın bitiminden üç yıl sonra, 1948’de Sovyetler Birliği’nin karşı çıkmasına rağmen, D-Mark olarak bilinen yeni para birimini kullanmaya karar verdi. Bunun üzerine Sovyetler Birliği 24 Haziran 1948’de Berlin’in batı bölgesini, izole etmek ve ikmal yollarını kesmek için abluka altına aldı. Kente giriş çıkışları yasaklayarak, tüm kara ve demir yollarını bloke etti. Bu adımla, iki blok arasında 1989’da Berlin Duvarı yıkılıncaya kadar sürecek Soğuk Savaş dönemi başladı. Ablukaya hazırlıksız yakalan ve savaşın harabelerinde yaşayan iki milyona yakın Batı Berlinli gıda maddesi erişimi ve enerji temini engellendiği için, açlık tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Bunun üzerine ABD, diğer iki müttefikiyle amborgoyu delmek için ortaklaşa hava köprüsünü başlattı. 26 Haziran günü Frankfurt am Main ve Wiesbaden kentinden Berlin’e ilk sevkiyat seferleri yapılırken, operasyonu Batı Berlin’de konuşlandıran Amerikan Kara Kuvvetleri’nden, daha sonra Berlin’in ‘Fahri Hemşerisi’ ilan edilen Lucius D. Clay adlı general yönetti.