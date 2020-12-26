Almanya, tarihinin en büyük aşı kampanyasına hazır

İlk aşılar huzurevleri ile bakımevlerinde kalan kişilere yapılacak.Almanya'da yarın başlayacak olan ülke tarihinin en büyük aşı kampanyası öncesinde pek çok eyalete aşılar ulaştırılmaya başlandı. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, aşı kampanyasına hazır olduklarını belirterek, daha önce planlandığı gibi pazar günü ilk aşıların yapılacağını bildirdi. BioNTech-Pfizer ortaklığında geliştirilen aşıların dağıtım noktalarına ulaştırılması için şu an nakliye araçlarının Almanya'nın her tarafında yollarda olduğunu kaydeden Spahn, "Bu aşı, pandemiyi yenebilmemiz açısından belirleyici bir anahtar" ifadesini kullandı.

İlk aşılamaların pazar günü, gezici ekipler tarafından huzurevleri ile bakımevlerinde kalan ve öncelikli olarak 80 yaş üstündeki insanlara yapılacağını bildiren Bakan Spahn, halkın genelinin aşılanmasına ise 2021 yılının ortalarında başlanmasının planlandığını vurguladı. "Gençler ve sağlıklılar biraz daha sabırlı olmak zorundalar" diyen Jens Spahn, senenin ortasından itibaren ise, aşı olmak isteyen herkese büyük olasılıkla bu imkanın sunulacağını ifade etti.