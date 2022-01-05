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Almanya tedbirleri sertleştirmeye hazırlanıyor

05.01.2022 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya’da hızlı bir biçimde yayılan koronavirüsün Omicron varyantına karşı tedbirlerin sertleştirilmesine hazırlanılıyor.

Almanya tedbirleri sertleştirmeye hazırlanıyor

Sağlık Bakanı Lauterbach, ilgili tasarıyı Cuma günü sunacağını duyurdu.Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Cuma günü yapılacak olan bir sonraki federal ve eyalet hükümetleri toplantısında koronavirüs salgınına karşı daha sert tedbirleri içeren bir taslağı gündeme getirecek. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Lauterbach, söz konusu toplantıda fiziksel teması en aza indirebilmek için önlemlerin artırılacağını dile getirdi.

Alman Yazı İşleri Ağı'na (RND) röportaj veren Lauterbach, "Üzerimize gelen ağır dalgayı karşılayabilmemiz için ne yazık ki sert tedbirler gerekli olacak" dedi. Lauterbach diğer yandan karantina sürelerinin de kısaltılacağını ifade etti.

Almanya'da tespit edilen yeni vaka sayılarında da kayda değer bir artış yaşanıyor. Ülkede salgın verilerini takip eden Robert Koch Enstitüsü, bugün son 24 saat içinde 58 bin 912 yeni vakanın kayıtlara geçtiğini açıkladı. Bu rakam Salı günü yapılan açıklamada 30 bin 561 olarak duyurulmuştu.

Hatırlatma aşısında yeni hedef

Sağlık Bakanı Lauterbach, RND'ye yaptığı açıklamada, halihazırda devam eden hatırlatma aşısı yaptırma kampanyası ile ilgili de yeni bir hedef belirlendiğini dile getirdi.

"Robert Koch Enstitüsü'nün yaptığı modellemeye göre hedefimiz, iki kez aşı olanların yüzde 80'inden fazlasının üçüncü aşıyı da yaptırması. Yani bir başka hesapla halkın yüzde 56'sı" diyen Lauterbach, fiziksel teması önlemek üzere uygulanacak tedbirlerle birlikte bu hatırlatma aşılarının artmasıyla bulaş hızının azalacağını ifade etti.

RKI'nin verdiği bilgilere göre Almanya'da şimdiye kadar toplam nüfusun yüzde 40'ından fazlası, yani 33 milyon 400 bin kişi hatırlatma dozu aşısını oldu. Lauterbach'ın hedef olarak belirlediği yüzde 80'lik orana ulaşabilmek için ise toplamda 47,5 milyon kişinin daha hatırlatma dozu aşısını olması gerekiyor.

Bu arada Alman Çocuk ve Genç Sağlığı Cemiyeti Başkanı Jörg Dötsch, şu ana dek 5-11 yaş arası çocukların yüzde 8,5'inin aşılandığını, ailelerin bu konudaki talebinin "yüksek" olduğunu belirtti.

Aşı zorunluluğu çağrısı

Almanya'da bir süredir devam eden aşı zorunluluğu tartışmasına da değinen Lauterbach, "Aşı zorunluluğu bir an önce gelmek zorunda" dedi. Bakan Lauterbach, 18 yaşından büyüklere aşı olma zorunluluğu getirmeyi öngören bir taslak üzerinde çalıştığını vurguladı.

Karantina süresinin kısaltılması önerisini de yineleyen Bakan, yapılan araştırmalar sonucunda, koronavirüsün Omicron varyantının vücutta yayılma ve virüsü taşıyan kişinin bunu başkasına bulaştırma süresinin diğer varyantlara göre daha kısa olduğunu ortaya koyduğunu belirterek "Risk almadan belli bir dereceye kadar karantina süresini kısaltabiliriz" dedi.

Karantina süresini kısaltmanın artan vaka sayıları ile birlikte personel açığının önüne geçebilmek için de gerekli olduğunu dile getiren Lauterbach, buna örnek olarak hastaneleri, yaşlı bakım evlerini, polisi, itfaiyeyi ve su ile elektrik dağıtımını üstlenen sektörleri gösterdi.

AFP / ET,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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