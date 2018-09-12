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Almanya, teknoloji için varlık fonu kuruyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 11:28 | Son Güncelleme

Alman hükümetinin, ülkenin ileri teknoloji şirketleri ve önemli ülke varlıklarını Körfez ve Çinli yatırımcılara karşı satın almak için devlet varlık fonu kuracağı iddia edildi - Kurulacak varlık fonunun, yabancı yatırımcılara satışa onay çıkmaması halinde alternatif yatırımcı olarak Alman şirketlerinin değerinin düşmemesi için hisse satın alabileceği belirtildi

BERLİN (AA) - Alman hükümetinin, ülkenin ileri teknoloji şirketleri ve önemli ülke varlıklarını Körfez ve Çinli yatırımcılara karşı satın almak için devlet varlık fonu kuracağı iddia edildi.

Alman gazetesi Frankfurter Allgemeine Zeitung'ın, Ekonomi Bakanlığı'nın üst düzey yetkililerine dayandırdığı habere göre, kurulacak varlık fonu, Alman şirketlerinde hisse sahibi olabilecek.

Gazetenin haberi, Alman hükümetinin, ulusal güvenlik için önemli olarak görülen Alman şirketlerinin AB dışında bir yatırımcı tarafından satın alınması durumunda daha kolay müdahale etmek için yasa teklifi hazırlığı içinde olduğu bir zamana denk geldi.

Söz konusu yasa taslağına göre, Almanya Ekonomi Bakanlığı, AB dışındaki bir yatırımcının Alman şirketinde en az yüzde 15 hisse alması durumunda müdahale edebilme hakkı kazanarak satın almayı veto etme olanağına sahip olacak. Mevcut durumda, yatırımcıların bir Alman şirketinde en az yüzde 25 hisseye sahip olması durumunda Alman hükümeti müdahale edebiliyor.

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- Varlık fonu hisse satın alabilecek

Alman devlet bankası KfW, geçen ay Çin Devlet Şebeke Kurumu’nun (SGCC) devralmasını engellemek için Almanya’nın en büyük iletim sistemi operatörlerinden biri olan 50Hertz Transmission GmbH’deki Avustralya yatırım şirketi IFM’nin yüzde 20 hissesini 770 milyon avro bedelle satın almıştı.

Gazetenin haberinde, söz konusu satın almanın yeni kurulacak Alman varlık fonu için bir model teşkil edeceği belirtildi.

Berlin'in, yabancı yatırımcıların herhangi bir Alman şirketini satın alması girişimine onay vermemesi halinde kurulacak varlık fonu, alternatif yatırımcı olarak şirketin değerinin düşmemesi için hisse satın alabilecek.

Almanya ve gelişmiş Batılı ülkeler, Çinli yatırımcıların ülkelerinin sanayisini olumsuz etkilemesinden ve ülkenin ileri teknoloji alanındaki know-howının ülke dışına taşınması konusunda endişeler yaşıyor.

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Almanya Varlık Fonu çin körfez yatırımcı

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