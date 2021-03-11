Almanya terör mağdurlarına milyonlarca euro tazminat ödedi

Hükümet böylece devlete olan güveni yeniden inşa etmeyi amaçlıyor.Almanya'da Federal Hükümet‘in son dört yılda aşırı sağcı şiddet ve terörizm mağdurlarına çift haneli milyonları bulan tazminatlar ödediği belirtildi.

ThePioneer adlı haber portalının, perşembe günü Federal hükümetin terör kurbanları ve mağdurlarından sorumlu birimi tarafından düzenlenen belgelere dayandırarak yayınladığı habere göre 2017 ve 2020 yılları arasında radikal kişi ya da gruplarca gerçekleştirilen saldırı ve eylemlerde zarar görenlere yaklaşık 7 milyon 540 bin euro tazminat ödendi. Terör eylemlerinden mağdur olanlara da yaklaşık 8 milyon 930 bin euro tazminat ödemesi gerçekleştirildi.

Federal hükümetin terör saldırısı kurbanları ve onların yakınlarından sorumlu temsilcisi Edgar Franke haberin yayınlandığı portala verdiği demeçte, "Halle ve Hanau gibi saldırılarla sarsılan devlete olan güveni yeniden kazanmak için çok çalışmalıyız" dedi. Halle ve Hanau‘da yakın zamanda aşırı sağcı terör saldırıları meydana gelmiş, iki olayda toplam 11 kişi yaşamını yitirmişti. Hanau'da ölen 9 kişinin tamamı göçmendi.