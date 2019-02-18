Almanya Trump'ın 'IŞİDlileri alın' çağrısını uygulamada 'zor' görüyor

Almanya Dışişleri Bakanı Maas bunun uygulamada “fevkalade zor” olduğunu söyledi.ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'deki Kürt müttefikleri YPG tarafından yakalanan IŞİD'li yabancı savaşçıların vatandaşı olduğu ülkeler tarafından geri alınıp yargılanması çağrısını yinelemesine Almanya'dan tepki geldi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas televizyonda katıldığı bir programda yaptığı açıklamada bunun ancak "bu kişilerin burada derhal mahkemeye çıkarılmasının garantiye alınması ve gözaltında tutulmaları halinde” mümkün olabileceğini söyledi.

Maas bunun gerçekleştirilebilmesi için ise yetkililerin bilgi ve ceza kovuşturmasına ihtiyacı olacağını, ancak bunun garanti altında olmadığını belirtti. Maas, "Durum böyle olunca uygulamak da fevkalade zor olur” şekilnde konuştu.

Alman Bakan, Alman vatandaşlarının ülkeye geri dönebileceğini ancak Suriye'de onların bu iddialarını kontrol etme imkanı bulunmadığını belirtti. Maas bu nedenle Fransa ve İngiltere ile bu konuda görüşeceklerini kaydetti.

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