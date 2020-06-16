Almanya Tüm Girişimlere Rağmen Türkiye'ye Seyahat Uyarısını Kaldırmıyor

Almanya’dan Türkiye’ye seyahat uyarısının kaldırılması amacıyla sürdürülen diplomatik girişimler ve pazarlıklar şimdiye dek sonuçsuz kaldı. Son olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun dün akşam saatlerinde Alman meslektaşı Heiko Maas’la telefonda görüşerek, korona salgını sürecinde normalleşmeye paralel, turizmin önünün açılması ve seyahat uyarısının kaldırılması konusunu konuştuğu öğrenildi. Maas, dün yaptığı bir açıklamada, Çavuşuğlu’yla görüşme planlandığını doğrulamıştı. Alman bakan "Önümüzdeki haftalarda bazı ülkelere seyahat uyarılarının kaldırılabileceği ihtimalini dışlamıyorum. Ama bu karar, söz konusu ülkelerde salgın konusunda yaşanacak gelişmelere bağlı olacak" şeklinde konuşurken, Türkiye’ye yönelik uyarının kaldırılmasıyla ilgili olarak "Burada söz konusu olan aldığımız sayılar, veriler ne kadar güvenilir ve hangi önlemler alındı?" şeklinde görüş belirtti. Öte yandan Türk diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre, geçen hafta sonunda Berlin’e gelerek başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere hükümetten üst düzey temsilcilerle bir araya gelen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, temaslarında Corona virüsü salgınına karşı turizm tesislerinde alınan önlemleri anlatarak, Türkiye’ye yönelik kararın yeniden değerlendirilmesini istedi.

Kalın’ın Alman yetkilileri turizm bölgelerinde alınan önlemleri yerinde görmeleri için Türkiye’ye davet ettiği ayrıca otellere getirilen sertifikasyon sisteminin ve alınan hijyen kurallarının, Alman denetleme şirketi TÜV-Süd tarafından test edildiğini aktardığı belirtildi. Federal Hükümet geçen hafta Türkiye‘yi, Avrupa dışındaki ülkeler kategorisinde değerlendirerek, seyahat uyarısını diğer tüm ülkelere olduğu gibi 31 Ağustos’a kadar uzatma kararı almıştı. Bu arada Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısının kaldırılması yönünde Alman turizm sektörü temsilcilerinin de baskısı sürüyor. Alman Seyahat Acentaları Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig, en kısa zamanda Avrupa dışındaki ülkeler için de bu uyarının kaldırılmasını beklediklerini duyurdu. Fiebig, Corona virüsle mücadele kapsamında mart ayında uygulanmaya başlayan seyahat kısıtlamaları nedeniyle turizm sektörünün bugüne kadar 10 milyar 800 milyon avro kayıp yaşadığına işaret ederek, "Türkiye, Tunus ve Mısır gibi Avrupa dışındaki sevilen tatil destinasyonları için seyahat uyarısının uzatılması, Temmuz ve Ağustos ayları için ilave 9 milyar euro kayıp anlamına geliyor" dedi.