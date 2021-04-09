Almanya Tüm Türkiye’yi Yeniden Riskli Ülkeler Arasına Aldı

Almanya günlük vaka sayısının 55 bini aştığı tüm Türkiye’yi yeniden riskli ülkeler arasına aldı. Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kararın son 7 günde vaka sayısının 100 bin kişide 200’ün üzerine çıkması üzerine alındığı kaydedildi.

Kararla İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya da riskli bölgeler kapsamına dahil edildi. Fransa, Hollanda, Polonya, Çek Cumhuriyeti gibi Avrupa ülkeleri de 'riskli ülkeler' listesinde. Türkiye'ye yönelik uygulama 11 Nisan Pazar günü itibariyle başlatılacak.

Dışişleri Bakanlığı aynı zamanda zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınılması uyarısında da bulundu. Ancak hava, kara ve deniz yollarıyla seyahatin mümkün olduğuna da dikkat çekildi. Listede yer alan riskli ülkelerde olduğu gibi Türkiye‘ye gidenlerin ülkeye girerken en fazla 72 saat kala PCR testi yaptırmaları, Almanya'ya döndüklerinde ise 10 gün ev karantinasında kalmaları zorunlu hale geldi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Türkiye'de yürürlükte olan sokağa çıkma yasaklarına ve kapalı alanlarda maske takma mecburiyetine de dikkat çekildi.