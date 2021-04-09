Almanya Tüm Türkiye’yi Yeniden Riskli Ülkeler Arasına Aldı

Almanya günlük vaka sayısının 55 bini aştığı tüm Türkiye’yi yeniden riskli ülkeler arasına aldı. Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kararın son 7 günde vaka sayısının 100 bin kişide 200’ün üzerine çıkması üzerine alındığı kaydedildi.
Kararla İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya da riskli bölgeler kapsamına dahil edildi. Fransa, Hollanda, Polonya, Çek Cumhuriyeti gibi Avrupa ülkeleri de 'riskli ülkeler' listesinde. Türkiye'ye yönelik uygulama 11 Nisan Pazar günü itibariyle başlatılacak.
Dışişleri Bakanlığı aynı zamanda zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınılması uyarısında da bulundu. Ancak hava, kara ve deniz yollarıyla seyahatin mümkün olduğuna da dikkat çekildi. Listede yer alan riskli ülkelerde olduğu gibi Türkiye‘ye gidenlerin ülkeye girerken en fazla 72 saat kala PCR testi yaptırmaları, Almanya'ya döndüklerinde ise 10 gün ev karantinasında kalmaları zorunlu hale geldi.
Almanya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Türkiye'de yürürlükte olan sokağa çıkma yasaklarına ve kapalı alanlarda maske takma mecburiyetine de dikkat çekildi.
Seyahat uyarısının Almanlar’ın Türkiye'de tatil yapma eğilimlerine olumsuz etki etmesi bekleniyor. Türkiye'den dönüşte 10 gün evde karantina altında kalmanın Alman turistler kadar Almanya'da yaşayan Türkler için de caydırıcı olabileceği tahmin ediliyor. Bu yaz için Türkiye'ye artan bir ilgi gözlemlediklerini açıklayan Alman turizm sektörünün temsilcileri, geçtiğimiz haftalarda, Türkiye'nin de bulunduğu ülkelere yönelik seyahat uyarılarının milyarlarca Euro’luk kayba yolaçtığını belirterek, hijyen ve güvenlik konusunda çok başarılı olarak tanımladıkları Türkiye’ye seyahatin serbest bırakılmasını talep etmişlerdi.
Almanya’daki tur operatörleri ve seyahat şirketlerinin çatı örgütü Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig, Türkiye‘yi "en gözde turizm ülkelerinden biri" olarak tanımlamıştı. Almanya'daki en büyük turizm şirketlerinden TUI Paskalya tatili nedeniyle Antalya turlarını yeniden başlatmıştı.