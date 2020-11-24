Almanya Türk Bandıralı Gemiye Müdahaleyi Savundu

"Roseline-A " adlı Türk bandralı ticari geminin Libya açıklarında bir Alman fırkateyni tarafından durdurulması nedeniyle Almanya ve Türkiye arasında yaşanan gerilim sürüyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Pazar günü yaşanan olayı Libya'ya silah kaçakçılığına karşı başlatılan AB misyonunun bir parçası olarak savundu.

"Alman ordusunun askerleri tamamen doğru davrandılar" diyen Kramp-Karrenbauer, bugün Berlin’de Körber Vakfı’nda düzenlenen bir dış politika konferansında yaptığı konuşmada, "Askerler AB misyonu Irini ne diyorsa onu uyguladılar" görüşünü savundu

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın, Ankara'daki Avrupa Birliği (AB) ve İtalya büyükelçileri ile Almanya Maslahatgüzarını bakanlığa çağırarak, nota vermesini eleştiren bakan, "Askerlere yönelik suçlamaların herhangi bir gerekçesi bulunmamaktadır" şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ilgili ülkelere nota verirken, müdahalenin "muğlak bir şüphe üzerine ve rıza alınmadan" yapıldığını söylemişti.