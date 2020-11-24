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  4. Almanya Türk Bandıralı Gemiye Müdahaleyi Savundu

Almanya Türk Bandıralı Gemiye Müdahaleyi Savundu

24.11.2020 17:22 | Son Güncelleme:
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Almanya Türk Bandıralı Gemiye Müdahaleyi Savundu

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, "Alman askerleri tamamen doğru davrandılar, AB misyonu Irini ne öngörüyorsa onu uyguladılar” dedi

"Roseline-A " adlı Türk bandralı ticari geminin Libya açıklarında bir Alman fırkateyni tarafından durdurulması nedeniyle Almanya ve Türkiye arasında yaşanan gerilim sürüyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Pazar günü yaşanan olayı Libya'ya silah kaçakçılığına karşı başlatılan AB misyonunun bir parçası olarak savundu.

"Alman ordusunun askerleri tamamen doğru davrandılar" diyen Kramp-Karrenbauer, bugün Berlin’de Körber Vakfı’nda düzenlenen bir dış politika konferansında yaptığı konuşmada, "Askerler AB misyonu Irini ne diyorsa onu uyguladılar" görüşünü savundu

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın, Ankara'daki Avrupa Birliği (AB) ve İtalya büyükelçileri ile Almanya Maslahatgüzarını bakanlığa çağırarak, nota vermesini eleştiren bakan, "Askerlere yönelik suçlamaların herhangi bir gerekçesi bulunmamaktadır" şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ilgili ülkelere nota verirken, müdahalenin "muğlak bir şüphe üzerine ve rıza alınmadan" yapıldığını söylemişti.

Hükümetteki Hristiyan Demokrat CDU’nun lideri de olan Kramp-Karrenbauer, "Türk tarafıyla bu tartışmanın yaşanması, sözkonusu misyonunun temel sorunlarından birini göstermektedir" derken, somut olarak neyi sorun olarak gördüğü konusunu derinleştirmedi. Savunma Bakanı NATO kapsamında "kesinlikle güvenilir" olarak tanımladığı Türkiye’nin ittifak içinde çok önemli bir yeri olduğuna vurgu yaparak, "Tersini, yani Türkiye’nin NATO ortağı olmadığını düşünelim. Bu, hem bizim için hem de özellikle Yunanistan gibi komşuları için daha da zorlaştırır" şeklinde görüş belirtti. Kramp-Karrenbauer, Türkiye ile ilişkilerin zor yürüdüğünü savunarak, "Türkiye bizi zorlayan bir ülke. Sadece kendi iç politikasında değil, Avrupa konularında da uzlaşmayı zor kılan bir gündeme sahip" değerlendirmesini yaptı.

Almanya Savunma Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, "Irini misyonu" bünyesinde görev yapan Alman firkateyninin "Roseline-A " adlı ticari gemiyi Libya'ya uygulanan silah ambargosunu delme şüphesiyle durdurduğunu, bu nedenle aramanın başlatıldığını, ancak Türkiye'nin daha sonra itiraz etmesi üzerine aramanın sona erdirildiğini bildirmişti. Ankara ise, müdahalenin Türkiye'nin ve gemi kaptanının rızası alınmayarak yapıldığını açıklayarak, uluslararası sularda ticari gemilere müdahale edilebilmesi için bayrak devletinin rızasının alınmasının esas olduğunu ve Libya silah ambargosuna dair Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının bu yükümlülüğü ortadan kaldırmadığını belirtmişti.

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