İSTANBUL (AA) - MUSA ALCAN - Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni ve Festival Başkanı Kamil Kellecioğlu, "Öyle bir festival geçirdik ki Almanya Türk tiyatrosuna doyamadı. Şimdi biz seneye düzenleyeceğimiz 7. festival için çalışmalara başladık bile." dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosluğu'nun himayelerinde Tiyatro Frankfurt tarafından düzenlenen "6. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali" 4-14 Nisan'da farklı milletlerden tiyatroseverleri ağırladı. Kapsamlı bir açılışla ve Anton Çehov'un "Üç Kız Kardeş" oyunuyla başlayan festival, Türk kültürünün tanıtılması ve Türkçenin unutulmaması amacıyla Türkiye'den 60 sanatçıyı 3 bin izleyiciyle buluşturdu. Özel tiyatroların yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'nın da sahne aldığı festivali AA muhabirine değerlendiren Kamil Kellecioğlu, festivalde oyunlar, atölyeler ve panellerle tiyatroseverlerin tam bir kültür sanat şöleni yaşadığını söyledi. - "Tiyatro ışığımız, aşkımız" Kellecioğlu, izleyicilerin festivalin süresinin uzaması yönünde yoğun talebi olduğuna işaret ederek, "Tiyatroseverler hızla geçen festivalin ardından 'Bu kadar mıydı? Keşke bitmeseydi' deyip durdular. Tiyatronun ne kadar güçlü bir köprü olduğuna olan inancımız bir kez daha haklılığımızı gösterdi. Devlet Tiyatroları, Şehir Tiyatroları ve özel tiyatrolar ile sanatı sınır tanımadan huzurlara getirmek hayalimizin ne kadar da gerekli olduğunu hatırladık. Bu gururu kelimelere sığdırmak gerçekten imkansız." ifadelerini kullandı. Bunlar da ilginizi çekebilir Kimse bunu beklemiyordu! Bir anda peçelerle içeri girdiler ve... Ehram eski popülerliğine kavuşuyor 33 yıl sonra öğretmenleri ile buluştular

İnsanın tiyatroda kendisini aradığını belirten Kellecioğlu, "Bir arayış asırlardır sürüp gidiyor ve hiç bitmeyecek, keşfi hep devam edecek. Shakespeare'in dediği gibi 'Sözcükler, sözcükler, sözcükler...' Ben de diyorum ki 'Tiyatro, tiyatro, tiyatro...' Türkçe konuşan bir tiyatromuz ve festivalimiz var. Hep söylediğim gibi gönül ister ki 20-30 gün tiyatro kapısında bayrağımızın tatlı rüzgarla dalgalandığı bir sahnemiz olsun. Sanat bizim için ekmek kadar su kadar mühim. Biliyoruz ki insanlar ışığı görmez, ışıkla görürler. Tiyatro ışığımız, aşkımız." diye konuştu. - 7. festival 20-29 Mart 2020'de Kellecioğlu, bu yıl sahnelenen oyunlara değinerek, şöyle devam etti: "İBB Şehir Tiyatroları'nın sahneye koyduğu 'Geç Kalanlar' ile 'Can Yeleği' Frankfurtlular tarafından inanılmaz ilgi gördü. Farklı milletlerden izleyicilerin yer aldığı oyunlar dakikalarca ayakta alkışlandı. Yerli yazar ve yönetmenlerle, yerelden evrensele evrilen bakış açısıyla, Şehir Tiyatroları Müdürü Sedat Çakır'ın teşekkür plaketi takdim edilirken yaptığı konuşmadan da anlaşıldı ki bu iki oyunu seçen kişi olarak, evrensel konu ve değerlere her kesimden ilginin olacağını daha başından anlamışlar. Arka arkaya tiyatronun farklı bir işlevi ile buluşan izleyici, duygularına hakim olamadı."