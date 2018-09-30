Almanya Türk Toplumu'ndan Erdoğan'a eleştiri

Sofuoğlu “Erdoğan, açılışı kendi amaçları için kullandı" dedi.Almanya Türk Toplumu derneğinin Genel Başkanı Gökay Sofuoğlu, Alman Yazı İşleri Ağı'na verdiği demeçte, (Redaktionsnetzwerk) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyaretini değerlendirdi. Sofuoğlu, "DİTİB Merkez Camii''in açılışında, hem Türk hem de Alman tarafı ortak barışcıl bir tören düzenleme şansını kaçırdı. Erdoğan Alman politikacılarla birlikte Müslümanların Almanya'ya ait olduklarının altını çizmek yerine, açılışı kendi amaçları için kullandı" dedi. Sofuoğlu'na göre Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), açılışta Alman kamuoyunun büyük ölçüde dışlanmasıyla kendisine yönelik çekinceleri de güçlendirmiş oldu. Sofuoğlu, "Köln’deki cami açılışı Alman-Türk ilişkilerinde tamiri zor bir kaosu arkasında bıraktı" dedi.

Sofuoğlu Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Başbakan Angela Merkel ile yaptığı buluşmaları ise "yeniden yakınlaşma için bir şans" diye nitelendirdi.