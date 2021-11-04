HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Almanya Türk Toplumu’ndan NSU çağrısı: Daha fazla araştırılsın

Almanya Türk Toplumu’ndan NSU çağrısı: Daha fazla araştırılsın

04.11.2021 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Türk Toplumu, ırkçı NSU çetesinin ortaya çıkmasının onuncu yıl dönümünde çetenin daha fazla araştırılmasını istedi.

NSU, 8’i Türk 10 kişiyi katletmişti.Almanya Türk Toplumu derneği, 8'i Türkiye kökenli 10 kişinin katili ırkçı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütünün varlığının ortaya çıkmasının onuncu yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, ırkçı terör örgütünün yapılanmasına yönelik daha fazla araştırma yapılması çağrısında bulundu.

Almanya Türk Toplumu Eşbaşkanı Gökay Sofuoğlu "Siyaset, NSU kompleksinin tam olarak aydınlatılacağına dair söz verdi, ancak ceza davası üç yıl öncehukuki barış sağlanmadan sona erdi" dedi.

Almanya genelinde cinayetleri işlediği 10 yıl boyunca gizli kalan NSU çetesi ile ilgili hala açıklığa kavuşturulması gereken sorular olduğunu belirten Sofuoğlu, bir "aydınlanmadan söz edilemeyeceğini" belirterek, buna karşın devletin NSU karşısındaki tavrı ile daha çok "hem kendi, hem kurban yakınları hem de toplum arasındaki uçurumu daha da derinleştirdiğini" ifade etti.

NSU cinayetlerinin unutulmaması gerektiğini vurgulayan Türk Toplumu Eşbaşkanı Sofuoğlu, konunun zamanın hızla ilerlemesine rağmen medya ve sosyal açıdan önemini yitirmediği için mutlu olduğunu söyledi. NSU çetesinin Almanya'daki Türkiye kökenli insanların kolektif hafızasına kazındığını ifade eden Sofuoğlu,"Bu konu bizim ve bir bütün olarak toplum için ne kadar duygusal ve önemliyse, bir o kadar da, NSU cinayet serisi ve diğer aşırı sağcı saldırılarla ilgili ilerleme, şeffaflık ve hataların çözümünde hassas bir yaklaşım görmek istiyoruz" dedi.

Gökay Sofuoğlu bu bağlamda polis ve iç istihbarat servisi birimlerinde yapılan hataların araştırılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

NSU cinayetleri

Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) üyeleri 2000-2007 tarihleri arasında sekizi Türk, biri Yunan ve biri de Alman polisi olmak üzere Almanya'nın farklı kentlerinde 10 kişiyi öldürdü. Uzun süre karanlıkta kalan cinayetler, NSU üyeleri Uwe Mundlos ve Uwe Böhnhardt'ın 4 Kasım 2011'de Eisenach'ta gerçekleştirmeye çalıştıkları başarısız bir banka soygununun ardından ölü bulunmaları ile ortaya çıktı. NSU'nun hayatta kalan tek üyesi Beate Zschäpe "cinayete iştirak" suçlamasıyla yargılandı ve müebbet hapis cezası aldı. NSU'nun uzun süre ortaya çıkarılamaması nüfuzlu kişi ya da kurumlar tarafından korunup gizlendikleri kuşkusunu doğurdu. Münih'teki yargılamada ise bu sorulara yanıt bulunamadı.

KNA/TY,EC

©Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER625 bin TL verdi! Büyücüye hapis625 bin TL verdi! Büyücüye hapis
PARTNER MasterChef Türkiye Pelin'in sevgilisi ünlü şarkıcı çıktı MasterChef Türkiye Pelin'in sevgilisi ünlü şarkıcı çıktı
Bakan Koca duyurmuştu! 3. doz uygulaması bugün başladıBakan Koca duyurmuştu! 3. doz uygulaması bugün başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan imzalamıştı! 10 Kasım'da yürürlüğe girecek

Erdoğan imzalamıştı! 10 Kasım'da yürürlüğe girecek

Erdoğan'dan memur maaşı açıklaması

Erdoğan'dan memur maaşı açıklaması

Arka Sokaklar'ın başrol oyuncusu veda ediyor

Arka Sokaklar'ın başrol oyuncusu veda ediyor

TEM'de sabaha karşı korkunç kaza

TEM'de sabaha karşı korkunç kaza

Erdoğan'la ilgili örnek verilen film olay oldu

Erdoğan'la ilgili örnek verilen film olay oldu

Son Dakika: Bakan Koca'dan 3. doz BioNTech açıklaması! Bugünden itibaren başlıyor

Son Dakika: Bakan Koca'dan 3. doz BioNTech açıklaması! Bugünden itibaren başlıyor

İlginizi Çekebilir

Hem sportif hem de şık cap şapkalar

Hem sportif hem de şık cap şapkalar

İnsanlık dramı! 9 yaşındaki kızını 55 yaşındaki adama sattı

İnsanlık dramı! 9 yaşındaki kızını 55 yaşındaki adama sattı

Elektrikli ısıtıcı alırken dikkat edilmesi gerekenler

Elektrikli ısıtıcı alırken dikkat edilmesi gerekenler

Ekrem İmamoğlu rest çekti: Asla vazgeçmeyeceğim

Ekrem İmamoğlu rest çekti: Asla vazgeçmeyeceğim

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Dehşet anları saniye saniye böyle kaydedildi

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Dehşet anları saniye saniye böyle kaydedildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan görevden almıştı, Naci Ağbal'a yeni görev!

Cumhurbaşkanı Erdoğan görevden almıştı, Naci Ağbal'a yeni görev!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.