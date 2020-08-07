Almanya-Türkiye seyahatleri hakkında bilinmesi gerekenler

Yine riskli ülkeler listesinde yer alan Türkiye'den seyahatlerde ise farklı bir uygulama söz konusu olacak. Türkiye'den Almanya'ya seyahat etmek isteyenler, testlerini Türkiye'de yaptırmak zorunda. Negatif test sonucu olmayan, Türkiye'den Almanya'ya seyahat edemeyecek. Korona salgını nedeniyle riskli bölgelerden Almanya'ya seyahatlerde getirilen zorunlu test uygulamasını ve Türkiye'ye ilişkin "özel düzenlemelerin" ayrıntılarını derledik: 1. Almanya'ya gelenlere zorunlu korona test uygulamasının kapsamı ne? Cumartesi günü itibariyle, Almanya'nın salgınla mücadele kurumu olan Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) "riskli bölgeler" listesinde yer alan ülkelerden gelen herkes, hangi ülke vatandaşı olursa olsun, Almanya'da korona testi yaptırmak zorunda. Bunun tek istisnası Almanya'ya gelmeden hemen önce, Alman makamları tarafından kabul edilecek nitelikte bir test yaptırmış olmak. Alman havalimanlarında, Alman Kızılhaçı tarafından yapılacak testler ücretsiz. Finansmanı Alman devleti tarafından sağlanacak testler Almanya'daki havalimanlarında, pasaport ve gümrük kontrolünün hemen yanında, altyapı hazırlıkları tamamlanan, bölmelerde yapılacak.

Testi yaptırmayan, yaptırmayı reddedenler, karantina kurallarını ihlal edenler, 25 bin euroyu bulan para cezasını ödemek zorunda kalacak. Havalimanlarında riskli bölgelerden gelmeyenler için de, istemeleri halinde, ücretsiz olarak test yaptırma imkanı tanınıyor. Riskli ülkeler listesinde, 130 ülke yer alıyor. Hangi ülkelerin riskli bölgeler listesinde yer aldığını, RKI'nın internet sayfasından takip edilebiliyor. (https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges\_Coronavirus/Risikogebiete\_neu.html) 2. Türkiye'den seyahat edenler için de aynı düzenlemeler mi geçerli? Hayır. RKI'nin riskli ülkeler listesinde yer alan Türkiye için "özel bir düzenleme" yapıldı, bu nedenle Türkiye'den Almanya'ya seyahatlerde farklı bir uygulama sözkonusu. Türkiye'den Almanya'ya seyahat edecek olan herkes, hangi ülke vatandaşı olursa olsun, diğer riskli ülkelerden farklı olarak, koronavirüs testini Almanya'ya gelmeden önce, Türkiye'de yaptırmak zorunda. 3 Ağustos'ta Türkiye'ye seyahat uyarısını güncelleyen Almanya, Akdeniz'de Antalya, Ege'de İzmir, Aydın ve Muğla'ya seyahat uyarısını kaldırmış buna karşın Türkiye'den Almanya'ya seyahat edecek herkesin uymak zorunda olduğu yeni koşullar belirlendiğini duyurmuştu.

Alman hükümeti, Türkiye için bu farklı uygulamanın, iki ülke hükümetlerinin, Türk turizm bölgelerine seyahat uyarısının kaldırılması için yürütülen müzakerelerde varılan mutabakatı yansıttığını, bu nedenle diğer riskli ülkelerden farklı olarak Türkiye'ye "özel düzenlemeler" yapıldığını açıklamıştı. 3. Türkiye'den Almanya'ya seyahat edecek olanlara yönelik "özel düzenlemeler" ne zaman yürürlüğe girecek ve neler öngörüyor? 8 Ağustos cumartesi gece 23:59 itibariyle yürürlüğe girecek düzenlemelere göre herkes Almanya'ya seyahat etmeden önceki 48 saat içerisinde Türkiye'de PCR testi yaptırmak zorunda. Testlerin ücretleri seyahat edenler tarafından ödenecek. Sadece test sonucu negatif çıkan yolcular, bu test sonuçlarını gümrük kapılarında ibraz etmeleri halinde, Almanya'ya seyahat edebilecek. Test sonucu denetimleri Türkiye'den çıkışlarda Türk makamları tarafından yapılacak. Pozitif çıkanlar, Türkiye'de karantinaya girecek ya da gerekli görüldüğü takdirde Türk hastanelerinde tedavi görecek.

Negatif test ibraz etme zorunluluğu, Türkiye'den yalnızca havayolu değil, denizyolu ya da karayoluyla Almanya'ya dönecek olanlar için de getirildi. 4. Almanya hangi testleri kabul ediyor, Türkiye'de bu testler nerelerde yaptırılacak? Alman Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye ilişkin seyahat uyarısında ancak sertifikalı merkezlerde ya da havalimanları ve sınır kapılarında yaptırılacak PCR testlerinin kabul edildiği bilgisini paylaştı. Türkiye genelindeki Korona testi yapmaya yetkili sertifikalı merkezler, Türkiye Sağlık Bakanlığı’nın internet sayfasında yer alıyor. Burada test için 110 TL ödenmesi gerekiyor. Havalimanları ve sınır kapılarında da PCR testi yaptırma imkanı sunuluyor. 220 TL karşılığında PCR testi yaptırma imkanı olan havalimanları ve sınır kapıları şöyle: İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, İzmir Adnan Menderes Havalimanı, Antalya Havalimanı, Bodrum Havalimanı, Dalaman Havalimanı, Trabzon Havalimanı, Kapıkule Sınır Kapısı, Sarp Sınır Kapısı. Yolcular, bu havalimanları ve sınır kapılarında oluşturulan ve yedi gün 24 saat aralıksız hizmet vereceği belirtilen test merkezlerinde, ödeyecekleri ücret karşılığında testlerini yaptırabilecekler. Testler, özel kabinlerde, sağlık çalışanları tarafından yolcuların ağız ve burunlarından, çubukla sürüntü örneği alınarak yapılıyor.

Havalimanlarında test başvurusunda bulunan yolcuların bilet veya uçuş rezervasyon bilgisini paylaşmaları gerekiyor. Test sonuçları, pdf formatında, İngilizce ve Türkçe çıktı olarak havalimanı test merkezinden temin ediliyor. Aynı zamanda www.enabiz.gov.tr internet sitesinden de barkod numarası ve pasaport numarasının son 4 hanesinin girilmesi ile test sonuçları temin edilebiliniyor. Bu arada Türk basınına yansıyan açıklama ve haberlerde havalimanlarındaki test sonuçlarının ortalama 3 saatte alınabildiği bilgisi yer alıyor. Ancak havalimanlarının resmi sayfalarında, test sonuçlarının 24 sonra alınabileceği yazıyor. Bu, seyahat edecek yolcuların uçuşlarından saatler öncesinde havalimanına gitmeleri gerektiği anlamına geliyor. Bazı turizm acentaları ve seyahat şirketleri ise Almanya'ya dönüşler için zorunlu olan koronavirüs testini, Alman turistlere sattıkları seyahat paketlerine, ücretsiz olarak dahil ediyor. 5. Türkiye'den Almanya'ya seyahat etmek isteyenler için kısıtlamalar kalktı mı?