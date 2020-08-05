Almanya Türkiye seyahatlerini kolaylaştırdı mı zorlaştırdı mı?

Alman hükümeti, “özel düzenlemenin" ayrıntılarını açıklarken, turizmciler getirilen test ve karantina koşullarını eleştirdi. Almanya'nınTürkiye’ye seyahat uyarısını turizm bölgeleri için yumuşattı. Ancak Türkiye'den, tatilden dönecek herkes için yeni test ve karantina koşulları getirmesi soru işaretlerine yol açtı.

Merkel hükümeti, Ankara’nın ısrarlı girişimleri sonucunda, Salı günü Türkiye’ye seyahat uyarısını güncelleyerek, popüler turizm bölgeleri için istisna getirdi.

Alman Dışişleri Bakanlığı sayfasında, "Türkiye’ye zorunlu olmayan turistik amaçlıseyahatler konusunda uyarı sürüyor" ifadesine yer verilmekle birlikte, Ege bölgesinde Aydın, İzmir ve Muğla’ya, Akdeniz bölgesinde ise Antalya’ya seyahatlere istisna getirildiği duyuruldu.

Bakanlık turizm bölgeleri için bu istisnanın, "Türk hükümetinin kapsamlı turizm ve hijyen konseptine harfi harfine uyulması koşuluyla" kaldırıldığının altını çizdi.

Ancak Alman Dışişleri Bakanlığı güncellediği uyarıda, Türkiye’ye seyahatlar konusunda getirilen yeni koşulları da ayrıntılı olarak sıraladı.