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Almanya, Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını kısmen kaldırdı

DÜNYA HABERLERİ  | 04.08.2020 18:23 | Son Güncelleme

Almanya, Kovid-19'dan dolayı Türkiye'ye yönelik uyguladığı seyahat uyarısını Aydın, Antalya, İzmir ve Muğla için kaldırdı.

Almanya, Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını kısmen kaldırdı

Almanya, Kovid-19'dan dolayı Türkiye'ye yönelik uyguladığı seyahat uyarısını Aydın, Antalya, İzmir ve Muğla için kaldırdı.

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