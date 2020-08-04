Almanya, Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını kısmen kaldırdı

Almanya, Kovid-19'dan dolay\u0131 T\u00fcrkiye'ye y\u00f6nelik uygulad\u0131\u011f\u0131 seyahat uyar\u0131s\u0131n\u0131 Ayd\u0131n, Antalya, \u0130zmir ve Mu\u011fla i\u00e7in kald\u0131rd\u0131.\nAYRINTILAR GEL\u0130YOR...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Sa\u011fl\u0131kl\u0131 ya\u015fam trend de\u011fil bir hayat tarz\u0131d\u0131r!Havaliman\u0131nda ya\u015fl\u0131 kad\u0131n\u0131n bagaj\u0131ndan e\u015finin kemikleri \u00e7\u0131kt\u0131VPN engellenebilir mi? MHP\u2019den VPN \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131!