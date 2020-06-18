Almanya Türkiye’den alınan COVID-19 raporlarını kabul edecek

Çad, Gana gibi ülkelerin bulunduğu listede Türkiye'nin yer almaması tepki çekmişti.Almanya'ya girişlerde ev karantinasından muaf olabilmek için gerekli raporların alınabileceği ülkeler listesine Türkiye de dahil edildi. Almanya'da salgın hastalıklar konusunda yetkili Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) listesinde yer alan ve raporları kabul edilen ülke sayısı, Türkiye ile birlikte 82'ye yükselmiş oldu.

Almanya'ya girişlerde karantinadan muaf olabilmek için kişilerin COVID-19 semptomları göstermediğini ve koronavirüs taşıyıcısı olmadığını belgeleyen rapor ibraz etmesi gerekiyor. Raporun Almanya'ya giriş yapmadan en fazla 48 saat önce alınmış olması şartı da aranıyor.

Almanya dün Türkiye dahil olmak üzere 130 ülkeyi koronavirüs tehlikesi nedeniyle riskli bölgeler listesine dahil ettiğini açıklamıştı. RKI tarafından hazırlanan ve düzenli olarak güncellenecek listedeki riskli ülkelere gidenlerin Almanya'ya döndüklerinde 14 gün ev karantinasında kalmaları zorunlu hale gelmişti. Karantinadan muafiyet için AB üyesi ülkelerden veya RKI tarafından kabul edilen ülkelerden alınan raporların geçerli sayılacağı açıklanmıştı.