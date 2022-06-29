Almanya Türkiye’den Misafir İşçi Kabul Edecek

Almanya, havalimanlarında yaşanan personel sıkıntısının hafifletilmesi için en kısa sürede yurtdışından işçi getirilmesine ışık yaktı.

Federal hükümetin konuyla ilgili olağanüstü toplantısı sonrasında bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Nancy Faeser, "Tatil döneminde yaşanan personel sıkıntısına karşı, şirketlerin yurtdışından, özellikle Türkiye’den eleman getirmesine olanak sağlıyoruz" dedi.

Almanca şartı yok

Faeser, elemanların kısa vadede işbaşı yapmasını arzuladıklarını, ancak diğer çalışanlarda olduğu gibi güvenlik ve güvenilirlik kontrolu yapılmasının şart olduğunu ve bu konuda hiçbir şekilde taviz vermeyeceklerini açıkladı.

Bakan, Almanya’da sektörde çalışacak yabancı işçilerin Almanca bilmesinin şart olmadığını da söyledi.

Çalışma Bakanı Hubertus Heil, uçak şirketlerini ve havalimanı idarelerini eleştirerek, zamanında önlem almadıkları ve son haftalarda yaşanan kaotik durumdan sorumlu olduklarını ifade ederken, sorunun kısa vadeli çözümü için Türkiye'den ve diğer ülkelerden gelecek personele onay verildiği belirtti.

"Kalıcı iş göçü değil"

Bakan Heil, "misafir işçi" statüsünde gelecek elemanlara toplu sözleşmeyle belirlenen miktarda ücret ve konaklama sunulacağını duyurdu.

Heil, önlemin geçici bir süre için planlandığını belirtirken, "Kalıcı bir iş göçünden bahsetmiyoruz, sektörü rahatlatacak kısa vadeli bir olanağı devreye sokuyoruz" diye konuştu.

Bakan, gelecek personelin bagajların taşınmasında ve uçağa yerleştirilmesinde görev alacağını açıkladı.

Vize ve özel izin beklentisi

Havaalanları ile uçak şirketlerini temsil eden Almanya Havalimanları Çalışma Topluluğu (ADV) Başkanı Ralph Beisel, yabancı işçi getirilmesine yönelik plan için hükümete teşekkür ederken, gerekli vizelerin verilmesi konusunda Dışişleri Bakanlığı ile Almanya’nın başkonsoloslukların hızlı bir şekilde yardımcı olacağına inandığını söyledi.

ADV, sektörün başka çatı kuruluşları ile birlikte ilgili bakanlıklara mektup göndererek, Türkiye’de 2 bine yakın kalifiye personelin Almanya’da çalışmaya hazır olduğunu belirterek özel izin verilmesini istemişti.

Almanya'da havalimanlarındaki personel yetersizliği nedeniyle son haftalarda özellikle büyük şehirlerdeki havalimanlarında uzun bekleme süreleri ve yer yer kaos yaşandı.

Son olarak, ülkenin en büyük eyaleti Kuzey Ren Vestfalya’da okulların tatile girmesiyle Düsseldorf Havalimanı’nda uçuşlar ertelendi veya iptal edildi, kilometrelerce uzunlukta kuyruklar oluştu.

Personel eksikliğinden dolayı yüzlerce kişi uçaklarını kaçırdı. Önümüzdeki hafta sonlarında Hessen, Berlin, Baden Württenberg ve Bavyera gibi ülkenin diğer eyaletlerinde de tatil döneminin başlamasıyla benzer manzaraların oluşacağından korkuluyor.

Tam da turizm sezonu başlarken yaşanan kaos, pandemi döneminde uçuşların büyük oranda azalması nedeniyle hem uçak şirketleri hem de havalimanlarının çok sayıda personeli işten çıkarması ile ilişkilendiriliyor.

Havalimanı işletmecileri özellikle güvenlik kontrol noktalarındaki personel eksikliğinin daha kapanmadığını, çalışanların enflasyon nedeniyle daha yüksek ücret talep etmesinin personel alımını zorlaştırdığını öne sürüyor ve kaynaklanan organizasyon sorununun kısa vadede düzeltilemeyeceğini söylüyor.

Binlerce uçuş iptal edildi

Pandemi ile birlikte bu alanda Avrupa’da 600 bin, dünyada 2,3 milyon kişinin işini kaybettiği ya da sektörden ayrıldığı tahmin ediliyor. Alman uzmanlar, bu yaz havalimanları için gerekli personel sayısının 5 bin 500 civarında olduğu tahmininde bulunuyor.

Henüz yaz sezonu tam anlamıyla başlamadan, İngiltere'de British Airways ve Easyjet, Hollanda’da KLM, Almanya'da Lufthansa ve Lufthansa'nın bütçeli yan kuruluşu Eurowings önümüzdeki haftalarda planlanan binlerce uçuşunu iptal etmek zorunda kaldı.

Lufthansa yaz sezonu için toplam 3 bin 100 uçuşunu kaldırdı. İngiliz EasyJet, Ağustos'a kadar Berlin'den yaklaşık bin uçuşunu iptal etti, ayrıca Berlin Havalimanı’nda konuşlandırdığı uçak sayısını da yarıya indireceğini açıkladı.

Lufthansa CEO’su Carsten Spohr, hükümetin yabancı eleman getirmeye onay vermesini doğru bulduğunu, ancak elemanların vize alma süreci ve güvenlik kontrollarının uzun bir zaman alacağını söyleyerek, "Korkarım eleman eksikliğini kapatmamız kış aylarını bulacak. Lufthansa olarak daha şimdiden, önümüzdeki haftalarda karşılaşacakları sorunlarla bağlantılı yolcularımızdan özür diliyorum" dedi.

