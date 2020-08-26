Almanya Türkiye'nin de Olduğu Listedeki Ülkelere Seyahat Uyarısını Uzattı

Almanya, yeni tip Corona virüs salgını nedeniyle uygulamaya koyduğu seyahat uyarısını, 14 Eylül tarihine kadar uzattı. Federal Hükümet’in bugünkü oturumunda alınan karara göre, söz konusu uyarı, Türkiye’nin de dahil olduğu 160 ülkeyi kapsayacak şekilde uzatıldı. Listede yer alan ülkeler arasında Türkiye dışında Alman turistlerinin sıklıkta tatilini geçirdiği Mısır, Tayland ve ABD’de de bulunuyor. Kabine, daha önce 17 Mart’ta, tüm dünyayı kapsayan bir seyahat uyarısı yayınlamış, ardından 10 Haziran’daysa Avrupa Birliği (AB) harici ülkeleri kapsayan seyahat uyarısının, 31 Ağustos’a kadar geçerli olacağını duyurmuştu. Seyahat uyarısı, seyahat yasağı anlamına gelmiyor, tavsiye niteliğinde. Ancak söz konusu listede yer alan ülkelere gidenlerin, hastalanmaları durumunda, Almanya sorumluluk üstlenmiyor ve örneğin hastaları ülkeye geri getirmeyi redediyor. Hükümet, salgının zirve yaptığı Mart ve Nisan aylarında, haftalar süren yoğun bir faaliyetle ülke dışında bulunan yaklaşık 240 bin kişiyi Almanya’ya getirmişti. Seyahat uyarısı listesinde yer alan ülkelerden dönenlerin, test yaptırmaları veya 14 gün karantina da kalmaları şart koşuluyor.