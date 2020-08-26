Almanya Türkiye'nin de Olduğu Listedeki Ülkelere Seyahat Uyarısını Uzattı

Almanya, yeni tip Corona virüs salgını nedeniyle uygulamaya koyduğu seyahat uyarısını, 14 Eylül tarihine kadar uzattı. Federal Hükümet’in bugünkü oturumunda alınan karara göre, söz konusu uyarı, Türkiye’nin de dahil olduğu 160 ülkeyi kapsayacak şekilde uzatıldı.
Listede yer alan ülkeler arasında Türkiye dışında Alman turistlerinin sıklıkta tatilini geçirdiği Mısır, Tayland ve ABD’de de bulunuyor. Kabine, daha önce 17 Mart’ta, tüm dünyayı kapsayan bir seyahat uyarısı yayınlamış, ardından 10 Haziran’daysa Avrupa Birliği (AB) harici ülkeleri kapsayan seyahat uyarısının, 31 Ağustos’a kadar geçerli olacağını duyurmuştu.
Seyahat uyarısı, seyahat yasağı anlamına gelmiyor, tavsiye niteliğinde. Ancak söz konusu listede yer alan ülkelere gidenlerin, hastalanmaları durumunda, Almanya sorumluluk üstlenmiyor ve örneğin hastaları ülkeye geri getirmeyi redediyor.
Hükümet, salgının zirve yaptığı Mart ve Nisan aylarında, haftalar süren yoğun bir faaliyetle ülke dışında bulunan yaklaşık 240 bin kişiyi Almanya’ya getirmişti. Seyahat uyarısı listesinde yer alan ülkelerden dönenlerin, test yaptırmaları veya 14 gün karantina da kalmaları şart koşuluyor.
Almanya’nın, Türkiye’yi de ‘riskli korona bölgesi’ listesine alarak, seyahat uyarısı yapması iki ülke arasında gerilime neden oldu. Seyahat uyarısı, salgın nedeniyle turizmde zor bir dönemden geçen Türkiye’yi, ekonomik açıdan olumsuz etkilerken Ankara, Alman turistleri ağırlamak için yoğun diplomatik girişimlerde bulundu.
Türkiye'nin girişimleri kısmen sonuç verdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la, Almanya Başbakanı Angela Merkel, konuyu en az iki telefon görüşmesinde ele alırken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Berlin’de meslektaşı Heiko Maas’la bu konuyu da görüşmek üzere biraraya geldi. Bu girişimlerin ardından, Almanya, Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısını kısmen kaldırdı.
Alman Dışişleri Bakanlığı, uyarının 4 Ağustos tarihinden itibaren İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya için geçerli olmadığını duyurdu, fakat İstanbul başta olmak üzere yurdun diğer bölgeleri için kaldırmadı. Ayrıca alınan karar uyarınca, Türkiye'ye tatile gidenlerin, Almanya'ya dönmeden en fazla 48 saat önce, masraflarını kendileri karşılayarak Corona virüsü testi yaptırmaları koşulu, Almanların bu yaz tatilini Türkiye’de geçirmelerinin önünde önemli bir engel olarak yorumlandı.
Almanya, tatil döneminde, geçen haftalarda riskli bölge ve ülkelerden dönen tüm turistlere havaalanlarında, tren istasyonları ve sınırlarda mecburi test kararı aldı ve testler için istasyonlar kurdu.
Bu arada Corona virüs salgınında son haftalarda vaka sayısının artışa geçmesinin ardından Başbakan Merkel’in, Perşembe günü eyalet başbakanlarıyla biraraya geleceği ve salgınına karşı yeni eylem planlarını görüşeceği duyuruldu. Merkel’e yakın kaynaklar, nişan, düğün, parti eğlence gibi kalabalık gruplar halinde yapılan etkinliklerin sınırlandırılmasının planlandığını, ayrıca maske takmayanlara cezai yaptırımların artılacağını söylüyor.