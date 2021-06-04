Almanya Türkiye'nin risk seviyesini düşürdü

İtalya ve Çekya ise risk bölgesi kapsamından çıkarıldı.Alman hükümeti, Türkiye'nin koronavirüs salgını ile ilgili risk seviyesini "yüksek insidans bölgesi" kategorisinden "risk bölgesi" kategorisine indirdi. 6 Haziran Pazar gününden itibaren geçerli olacak uygulama ile Türkiye'den Almanya'ya gelenlere uygulanan 5 ile 10 gün arasındaki karantina zorunluluğu kalkıyor.

Türkiye'den gelirken yanında koronavirüs negatif olduğunu gösteren geçerli bir test bulunduranlar Pazar gününden itibaren izolasyona girmek mecburiyetinde kalmayacak.

Federal hükümet, Türkiye ile birlikte İsveç ve Litvanya'nın da durumunu "yüksek insidans bölgesi"nden "risk bölgesi"ne düşürdü.

İtalya ve Çekya risk bölgesi değil

Bu arada Almanya hükümeti İtalya ve Çekya'nın tamamı ile Avusturya'nın bazı bölgelerini "risk bölgesi" listesinden çıkardı. Bu ülkelerden kara yolu ile Almanya'ya gelenler, bundan böyle herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmayacak. Hava yolu ile gelenlerin ise sadece yanlarında bir negatif test sonucu bulundurması gerekiyor.