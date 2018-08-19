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‘Almanya Türkiye’ye Mali Yardım Sağlamayı Düşünmeli’

19.08.2018 16:51 | Son Güncelleme

Sosyal Demokrat Parti'nin lideri Andrea Nahles Almanya’nın Türkiye'ye mali yardım sağlamayı düşünmesi gerektiğini savundu

‘Almanya Türkiye’ye Mali Yardım Sağlamayı Düşünmeli’

Eylül sonunda Berlin'de yapılması planlanan Angele Merkel

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