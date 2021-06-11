Almanya Türkiye’ye Seyahat Uyarısını Kaldırıyor

Almanya'nın Corona virüsü pandemisi nedeniyle uyguladığı uluslararası seyahat uyarıları 1 Temmuz tarihinden itibaren kalkıyor. Konuyla ilgili yaptığı açıklamada seyahat uyarısı kararının tam bir yıl önce alındığına dikkat çeken Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Çok uzun süren bir kapanma sürecinden sonra giderek normalleştiğimiz için seviniyoruz. Bu, seyahatler için de geçerli" dedi.
Bakan, 100 bin kişide görülen haftalık yeni vaka sayısının 200’ün altında olduğu, Türkiye dahil 100 ülkeyi etkileyen riskli bölgelerde turist gezileri için seyahat uyarısının 1 Temmuz’dan itibaren kaldırılacağını bildirirken, "Yaz aylarıyla birlikte umut ve ileriye yönelik güven Almanya’ya tekrar geri dönüyor. Ancak seyahat uyarısını kaldırmamız, dikkatsizliğe ve kaygısızlığa davet çıkarmak anlamına gelmiyor" şeklinde konuştu.
Corona virüsünün Asya’nın ve Güney Amerika’nın bazı ülkelerinde tüm şiddetiyle sürdüğünü ifade eden Maas, yüksek riskli ve Corona varyantlarının olduğu ülkelere yönelik seyahat uyarısının süreceğini duyurdu. Yayınlanan listeye göre, seyahat uyarısının kaldırılacağı ülkeler arasında Türkiye’nin yanısıra, Fransa, Danimarka, Belçika, Küba da yer alıyor. Bakanlıktan daha önce yapılan bir açıklamada, ABD, Kanada, Avusturya, İsviçre ve Yunanistan'ın bazı bölgelerinin tümüyle riskli ülkeler listesinden çıkarıldığı haber verilmişti.
Alınan karar, seyahat sektörü temsilcilerinde büyük sevince neden oldu. Alman Seyahat Acenteleri Birliği’nde yapılan açıklamada, seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasının yaz sezonunda sektörün canlandırılmasını sağlayacağı belirtildi. Geçen yılı seyahat sektörü açısından "kabus" olarak tanımlayan Almanya Seyahat Acentaları Birliği, "Uyarıların kaldırılması seyahat piyasasına ve müşterilere yeni bir başlangıç anlamına geliyor" şeklinde bir açıklamada bulundu.
Kaya: “Yaz sonu ve Eylül rezervasyonlarında büyük artış olacaktır”
Türkiye'nin 2019 yılında İspanya'nın ardından Almanya'dan turistlerin en çok tercih ettiği ikinci ülke olduğunu hatırlatan Türk turizmci Baha Kaya, 1 Temmuz sonrasında Türkiye'de tatil imkanı sunulabilmesinin turizmciler için büyük önem arzettiği bilgisini verdi. Kaya, özellikle yaz sonu ve Eylül ayına yönelik rezervasyonlarda büyük artış olacağını tahmin ettiğini söyledi. Geçen sene Almanya’da tatilcilerin çekimser tavrı ve iptaller nedeniyle sektörün yaşadığı gelir kaybının yaz sezonu için yüzde 94 olduğu, bu kaybın kış sezonu için de yüzde 85'e ulaştığı tespit edilmişti.
Alman hükümeti, geçen yıl 10 Haziran tarihinde Türkiye dahil 160 ülkeye seyahat konusunda uyarı kararı almıştı. Bu, Almanya’da yaşayanlara mecburi olmadıkça sözkonusu listede yer alan ülkelere seyahat etmemeleri, etmeleri durumunda ise sorumluluğun tamamen kendilerine ait olduğu anlamına geliyordu.
Türkiye'nin seyahat uyarısı yapılan ülkeler listesinden çıkarılması için Ankara ile Berlin arasında yoğun diplomasi trafiği yaşanmış, ardından Almanya Aydın, İzmir, Muğla ve Antalya illerini seyahat uyarısının dışında bırakmıştı. Alman hükümeti bu yıl 11 Nisan’da, o dönemde günlük vaka sayısının 55 bini aştığı Türkiye’yi enfeksiyon riskinin yüksek olduğu bölgeler listesine dahil etti. Türkiye’den PCR negatif test sonucu olsa dahi 10 gün karantina mecburiyeti getiren bu karar, Covid-19 vakalarının düşmesiyle 6 Haziran'dan geçerli olmak üzere kaldırıldı ve Türkiye "riskli' grubuna dahil edildi. Böylece iki doz aşı olanlar, hastalığı atlatıp iyileşenler ve PCR testi sonucu negatif olanlar 31 Haziran tarihine kadar Almanya'da 10 gün karantinaya girmek zorunda kalmayacak. Ardından da 1 Temmuz itibarıyla, Türkiye’de 100 bin kişide görülen haftalık yeni vaka sayısının 200’ün altında kalması durumunda yeni düzenleme geçerli olacak ve Türkiye’ye gidip, gelenlerden test ve karantina istenmeyecek.