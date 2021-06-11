Almanya Türkiye’ye Seyahat Uyarısını Kaldırıyor

Almanya'nın Corona virüsü pandemisi nedeniyle uyguladığı uluslararası seyahat uyarıları 1 Temmuz tarihinden itibaren kalkıyor. Konuyla ilgili yaptığı açıklamada seyahat uyarısı kararının tam bir yıl önce alındığına dikkat çeken Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Çok uzun süren bir kapanma sürecinden sonra giderek normalleştiğimiz için seviniyoruz. Bu, seyahatler için de geçerli" dedi.

Bakan, 100 bin kişide görülen haftalık yeni vaka sayısının 200’ün altında olduğu, Türkiye dahil 100 ülkeyi etkileyen riskli bölgelerde turist gezileri için seyahat uyarısının 1 Temmuz’dan itibaren kaldırılacağını bildirirken, "Yaz aylarıyla birlikte umut ve ileriye yönelik güven Almanya’ya tekrar geri dönüyor. Ancak seyahat uyarısını kaldırmamız, dikkatsizliğe ve kaygısızlığa davet çıkarmak anlamına gelmiyor" şeklinde konuştu.

Corona virüsünün Asya’nın ve Güney Amerika’nın bazı ülkelerinde tüm şiddetiyle sürdüğünü ifade eden Maas, yüksek riskli ve Corona varyantlarının olduğu ülkelere yönelik seyahat uyarısının süreceğini duyurdu. Yayınlanan listeye göre, seyahat uyarısının kaldırılacağı ülkeler arasında Türkiye’nin yanısıra, Fransa, Danimarka, Belçika, Küba da yer alıyor. Bakanlıktan daha önce yapılan bir açıklamada, ABD, Kanada, Avusturya, İsviçre ve Yunanistan'ın bazı bölgelerinin tümüyle riskli ülkeler listesinden çıkarıldığı haber verilmişti.