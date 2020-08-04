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Almanya Türkiye'ye seyahat uyarısını kısmen kaldırdı

04.08.2020 19:25 | Son Güncelleme

Almanya Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısını kısmen kaldırdı.

Almanya Türkiye'ye seyahat uyarısını kısmen kaldırdı

Dışişleri Bakanlığı uyarının 4 Ağustos tarihinden itibaren İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya için geçerli olmadığını duyurdu.Almanya Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısını kısmen kaldırdı. Dışişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada uyarının 4 Ağustos tarihinden itibaren İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya için geçerli olmadığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı'nın sayfasında yer alan açıklamada Türkiye'ye gerekli olmayan, turistik gezilerin yapılmaması yönündeki uyarının sürmekte olduğu belirtildi. Açıklamada "Ege Bölgesi'ndeki Aydın, İzmir ve Muğla illeriyle Antalya ili Türk hükümetinin düzenlediği kapsamlı turizm ve hijyen konsepti önşartına bağlı olarak bundan hariç tutulmuştur” denildi. Açıklamada Türkiye'ye seyahat edenlerin Almanya'ya dönmeden önceki son 48 saat içinde PCR testi yaptırmaları gerektiği belirtildi. PCR testi masrafının Türkiye'de yaklaşık 15 euro olduğu ifade edilen açıklamada havalimanında ise bu masrafın 30 euro olduğu ve bunu seyahat edenlerin karşılamakla yükümlü olduğu kaydedildi. Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan kişilerin Almanya'ya döndüklerinde karantina altına alacağı ifade edildi.

Alman Dışişleri'nin açıklamasında Türkiye'nin hava, kara ve deniz sınırlarının İran ile olan kara sınırı istisna olmakla birlikte açık olduğu kaydedildi. Türkiye'ye giriş yapanlarının ateşinin ölçüldüğü ve COVID-19 semptomu gösterenlerin PCR testi gibi tıbbi tetkiklere tabi tutulduğu belirtildi.

Alman turizmciler memnun

Karara ilk tepki Alman Seyahat Acentaları Birliği'nden (DRV) geldi. DRV Başkanı Norbert Fiebig Berlin'de yaptığı açıklamada hükümetin aldığı karardan memnuniyet duyduklarını söyledi. "Böylelikle Almanların en sevdiği tatil yerlerinden biri şimdilik en azından kısmen yeniden Alman tatilcilere açılmış oldu" diyen Fiebig kararın tatilciler kadar turizm sektörü açısından da iyi bir haber olduğunu belirtti.

Alman hükümetinin seyahat uyarılarını ayrım gözeterek güncellemesi gerektiğini vurgulayan Fiebig Türkiye konusunda alınan kararın "doğru yöne atılmış bir adım" olduğunu söyledi.

Sağlığın en büyük önceliğe sahip olduğunu belirten DRV Başkanı Fiebig "Sadece sorumluluk sahibi bir davranış ile bulaşma riski asgariye indirgenebilir. Bu nedenle Almanya'ya dönüşlerde tatilciler korona testlerinden olabildiğince faydalanmalı" diye konuştu.

DW / EC, AI

©Deutsche Welle Türkçe

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