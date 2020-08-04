Almanya Türkiye'ye seyahat uyarısını kısmen kaldırdı

Dışişleri Bakanlığı uyarının 4 Ağustos tarihinden itibaren İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya için geçerli olmadığını duyurdu.Almanya Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısını kısmen kaldırdı. Dışişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada uyarının 4 Ağustos tarihinden itibaren İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya için geçerli olmadığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı'nın sayfasında yer alan açıklamada Türkiye'ye gerekli olmayan, turistik gezilerin yapılmaması yönündeki uyarının sürmekte olduğu belirtildi. Açıklamada "Ege Bölgesi'ndeki Aydın, İzmir ve Muğla illeriyle Antalya ili Türk hükümetinin düzenlediği kapsamlı turizm ve hijyen konsepti önşartına bağlı olarak bundan hariç tutulmuştur” denildi. Açıklamada Türkiye'ye seyahat edenlerin Almanya'ya dönmeden önceki son 48 saat içinde PCR testi yaptırmaları gerektiği belirtildi. PCR testi masrafının Türkiye'de yaklaşık 15 euro olduğu ifade edilen açıklamada havalimanında ise bu masrafın 30 euro olduğu ve bunu seyahat edenlerin karşılamakla yükümlü olduğu kaydedildi. Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan kişilerin Almanya'ya döndüklerinde karantina altına alacağı ifade edildi.