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Almanya Türkiye’ye Seyahat Uyarısını Kısmen Kaldırdı

04.08.2020 20:49 | Son Güncelleme

Alman hükümeti Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısının kısmen kaldırıldığını duyurdu. Alman Dışişleri Bakanlığı’nın internet sayfası üzerinden yapılan açıklamaya göre, Antalya, İzmir, Aydın ve Muğla illerini kapsayan bölgelere ve buradaki tatil beldelerine seyahat edebilecek

Almanya Türkiye’ye Seyahat Uyarısını Kısmen Kaldırdı

Alman hükümeti Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısının kısmen kaldırıldığını duyurdu. Alman Dışişleri Bakanlığı’nın internet sayfası üzerinden yapılan açıklamaya göre, Antalya, İzmir, Aydın ve Muğla illerini kapsayan bölgelere ve buradaki tatil beldelerine seyahat edebilecek.

Katı turizm ve hijyen kurallarına bağlı kalma koşulu

Açıklamada, uyarının "Türkiye’nin koronayla mücadelede uyguladığı katı turizm ve hijyen kurallarına bağlı kalınması koşuluyla" kaldırıldığı ve Türkiye’ye gideceklerin, dönüşte 48 saat içinde korona testi yaptırmaları koşulunun geçerli kalacağını, söz konusu illerin dışındaki kentler için uyarının sürdüğü belirtildi.

Erdoğan Merkel’le konuşmuştu

Alınan kararı doğrulayan Federal Hükümet sözcüsü Ulrike Demmer, Berlin ve Ankara’daki temasların neticesinde bu yönde bir karar alındığını belirtti. Türkiye geride kalan haftalarda, seyahat uyarısının kaldırılması için çok sayıda diplomatik girişimde bulunmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon konuşmalarının yanısıra, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 2 Temmuz’da Berlin’e gelerek, meslektaşı Heiko Maas’a seyahat kısıtlamasının kaldırılması gerektiğini söyleyip, Türkiye’nin corona virüs tehdidi altında olmadığını, turistlere yönelik özel bir konsept hazırlandığı aktarmıştı.

Çavuşoğlu’nun ziyareti öncesinde, Alman hükümet çevrelerinden daha önce gelen açıklamalarda, Türkiye’ye seyahat uyarısının 1 Temmuz’da kalkacağı yönünde sinyaller gelmiş, bunun için otel ve turitik tesislerde Coorona’ya karşı inandırıcı önlemlerin alınmasının yanısıra, Türkiye’de uygulanan 14 gün karantina uygulamasının kaldırılması gerektiği belirtilmişti. Türkiye ise, yurtdışından gelenlere karantina yapılmayacağını, sadece havalimanlarında sağlık taraması uygulanacağını duyurmuştu. İki bakanın buluşması sonrasında ise, Alman hükümetinin Turizmden Sorumlu Müsteşarı Thomas Bareiss, geçen hafta yaptığı açıklamada, Türkiye'ye seyahat uyarısının en azından kısmen kaldırılması yönünde umut vererek, uyarının en geçn Ağustos başına kadar kaldırılması şansını yüksek gördüğünü söylemişti. Yapılan yorumlarda, Türkiye'nin Ayasofya'yı camiye dönüştürme kararının Alman siyasetinde ve medyasında tepkilere neden olduğunu belirtilerek, bu gelişmenin de seyahat uyarısının hızlı bir şekilde kaldırılmasını geciktirdiği öne sürüldü.

Geçen yıl 5 milyon Alman Türkiye’de tatil yaptı

Türkiye, Almanların en çok seyahat ettiği ülkeler listesinde üçüncü sırada. 2019’da yaklaşık 5 milyon Alman tatilini Türkiye’de geçirdi. Türkiye-Avrupa Araştırmalar Vakfı’nın (TAVAK) bundan kısa bir süre önce yayınladığı bir araştırmada, Ağustos ve Eylül aylarında seyahat kısıtılamasının kaldırılması durumunda, Türkiye’ye yaklaşık 1,5 milyon Alman turistin gideceği taahmini yapılmıştı.

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