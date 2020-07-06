'Almanya Türkiye'ye seyahat uyarısını yakında kaldırabilir'

Alman hükümetinin Turizm Sorumlusu Müsteşarı Thomas Bareiss, Türkiye'ye seyahat uyarısının kaldırılması yönünde olumlu mesajlar verdi. Uyarının kısa sürede kaldırılması şansını yüksek gördüğünü söyleyen Bareiss, geçen hafta Berlin’de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas arasında yapılan görüşmelere ve Türkiye’deki Corona vakalarıyla ilgili sayılara atıfta bulunarak, "Durum geçen hafta iyiydi. Bu hafta da iyi olursa hızlı bir şekilde açılım için hazırlık yapabiliriz" diye konuştu. İki bakanın görüşmelerinin olumlu geçtiğini belirten Bareiss, "Türkiye’de Corona salgınına karşı önlemler konusunda çok şeyler yapıldığını tabii ki fark ediyoruz" dedi. Alman hükümetinin seyahat uygulamasının önümüzdeki günlerde kaldırılması için neler yapılması gerektiğini istişare edeceğini belirten yetkili, uyarının ne zaman kaldırılabileceği konusunda kesin bir tarih vermedi. Türkiye’ye başka ülkelerden daha sert önlemler uygulanmasına karşı olduğunu ifade eden Bareiss, "Her ülkeye tavrımız aynı oranda, adil ve dürüst olmalı” şeklinde görüş belirtti.

Thomas Bareiss, Türkiye’ye yönelik uyarının kaldırılması konusunda, konuyla ilgili tartışmaların başladığı Mayıs ayından bu yana olumlu mesajlar veren bir siyasetçi. Bareiss, VOA Türkçe’ye 18 Mayıs’ta verdiği bir demeçte de Corona salgınına karşı mücadelenin inandırıcı olması durumumda, Türkiye’ye seyahat olanaklarının diğer AB ülkeleri gibi değerlendirilmesini önermişti. Mevlüt Çavuşoğlu’nun Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Emine Alp Meşe ile Berlin'de geçen Perşembe gerçekleşen görüşmeleri sonrasında yapılan değerlendirmelerde, seyahat uyarısının kaldırılması ve Türkiye’nin riskli ülkeler listesinden çıkarılması konusunda beklentilerin karşılık bulamadığı görüşü ağır basıyordu. Corona salgınına karşı alınan önlemleri anlatan Çavuşoğlu ve diğer yetkililer, Alman turistlerin güvenli şekilde tatillerini yapabilecekleri garantisini verip, seyahat kısıtlamalarının kaldırılması istedi. Alman Bakan Maas ise konuyla ilgili kararın Almanya tarafından tek başına alınmayacağına, kararı "güvenilir, bilimsel veriler ışığında ve diğer AB ülkeleriyle hareket ederek" vereceklerine işaret etti.