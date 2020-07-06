HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 'Almanya Türkiye'ye seyahat uyarısını yakında kaldırabilir'

'Almanya Türkiye'ye seyahat uyarısını yakında kaldırabilir'

06.07.2020 16:11 | Son Güncelleme

Türkiye’deki korona vakalarıyla ilgili sayılara atıfta bulunan Alman Hükümeti Turizm Sorumlusu Müsteşarı Thomas Bareiss, "Durum geçen hafta iyiydi. Bu hafta da iyi olursa hızlı bir açılım için hazırlık yapabiliriz" diyerek Türkiye'ye seyahat uyarısının kaldırılması yönünde olumlu mesajlar verdi.

'Almanya Türkiye'ye seyahat uyarısını yakında kaldırabilir'

Alman hükümetinin Turizm Sorumlusu Müsteşarı Thomas Bareiss, Türkiye'ye seyahat uyarısının kaldırılması yönünde olumlu mesajlar verdi. Uyarının kısa sürede kaldırılması şansını yüksek gördüğünü söyleyen Bareiss, geçen hafta Berlin’de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas arasında yapılan görüşmelere ve Türkiye’deki Corona vakalarıyla ilgili sayılara atıfta bulunarak, "Durum geçen hafta iyiydi. Bu hafta da iyi olursa hızlı bir şekilde açılım için hazırlık yapabiliriz" diye konuştu.

İki bakanın görüşmelerinin olumlu geçtiğini belirten Bareiss, "Türkiye’de Corona salgınına karşı önlemler konusunda çok şeyler yapıldığını tabii ki fark ediyoruz" dedi. Alman hükümetinin seyahat uygulamasının önümüzdeki günlerde kaldırılması için neler yapılması gerektiğini istişare edeceğini belirten yetkili, uyarının ne zaman kaldırılabileceği konusunda kesin bir tarih vermedi.

Türkiye’ye başka ülkelerden daha sert önlemler uygulanmasına karşı olduğunu ifade eden Bareiss, "Her ülkeye tavrımız aynı oranda, adil ve dürüst olmalı” şeklinde görüş belirtti.

Thomas Bareiss, Türkiye’ye yönelik uyarının kaldırılması konusunda, konuyla ilgili tartışmaların başladığı Mayıs ayından bu yana olumlu mesajlar veren bir siyasetçi. Bareiss, VOA Türkçe’ye 18 Mayıs’ta verdiği bir demeçte de Corona salgınına karşı mücadelenin inandırıcı olması durumumda, Türkiye’ye seyahat olanaklarının diğer AB ülkeleri gibi değerlendirilmesini önermişti.

Mevlüt Çavuşoğlu’nun Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Emine Alp Meşe ile Berlin'de geçen Perşembe gerçekleşen görüşmeleri sonrasında yapılan değerlendirmelerde, seyahat uyarısının kaldırılması ve Türkiye’nin riskli ülkeler listesinden çıkarılması konusunda beklentilerin karşılık bulamadığı görüşü ağır basıyordu. Corona salgınına karşı alınan önlemleri anlatan Çavuşoğlu ve diğer yetkililer, Alman turistlerin güvenli şekilde tatillerini yapabilecekleri garantisini verip, seyahat kısıtlamalarının kaldırılması istedi. Alman Bakan Maas ise konuyla ilgili kararın Almanya tarafından tek başına alınmayacağına, kararı "güvenilir, bilimsel veriler ışığında ve diğer AB ülkeleriyle hareket ederek" vereceklerine işaret etti.

Almanya, Corona salgınının zirvesinde, 15 Mart’ta tüm dünyayı kapsayan küresel seyahat uyarısı yayınlayıp, Mayıs sonunda uyarıyı AB ve Schengen ülkeleri için kaldırmıştı. Buna paralel Türkiye de dahil 160 ülkeye seyahat uyarısını 31 Ağustos tarihine kadar uzatan Almanya, Türkiye’yi ayrıca ‘riskli ülke’ olarak tanımlamıştı.

Berlin’deki Alman ve Türk diplomatik kaynaklar, AB Konseyi’nin önümüzdeki hafta bir araya geleceğini ve seyahat kısıtlamaları konusunu ele alacağını, bu toplantıda Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine dahil etme olasılığının yüksek olduğunu belirtiyor. Bu toplantıdan olumlu bir karar çıkmaması durumunda gözler, Ağustos başında yapılacak bir sonraki değerlendirmeye çevrilecek.

Alman turistlerin en çok seyahat ettiği ülkelerin başında gelen Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısının uzatılması, geçen günlerde sert tepkilere yol açtı. Almanya Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) ve Türk seyahat acenteleri, Türkiye’nin Avrupa ülkeleri dışında tutulup diğer tüm dünya ülkeleriyle aynı kategoriye konulmasını sert eleştirerek Dışişleri Bakanı Maas’ı Türkiye’ye seyahat uyarısını bir an evvel kaldırmaya çağırdı.

Türkiye-Avrupa Araştırmalar Vakfı (Tavak) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, seyahat kısıtlamasının Temmuz ayında kaldırılması durumunda, bu yılın geri kalan aylarında Türkiye’ye 1,5 milyon Alman turistin gideceği tahmin ediliyor. Geçen sene 5 milyon Alman, tatilini Türkiye’de geçirmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kentin her yerini sardı! Vatandaşları endişelendiren olay Kentin her yerini sardı! Vatandaşları endişelendiren olay
Balina köpekbalıklarının göz çevresinde yüzlerce diş keşfedildiBalina köpekbalıklarının göz çevresinde yüzlerce diş keşfedildi
1 Temmuz normalleşme takvimi: Yasaklar kalktı mı?1 Temmuz normalleşme takvimi: Yasaklar kalktı mı?

En Çok Okunan Haberler

Van'da '15 günlük' yasaklama!

Van'da '15 günlük' yasaklama!

Türkiye'nin üs olarak düşündüğü bölgeye saldırı

Türkiye'nin üs olarak düşündüğü bölgeye saldırı

Yasin ilk defa itiraf etti: Efsane bir kadındı ve o hali hoşuma gidiyordu

Yasin ilk defa itiraf etti: Efsane bir kadındı ve o hali hoşuma gidiyordu

''Beni ilişkiye girmek için transfer etti''

''Beni ilişkiye girmek için transfer etti''

Acı olay! 9'uncu kattan kendini boşluğa bıraktı

Acı olay! 9'uncu kattan kendini boşluğa bıraktı

İYİ Partili Cesur'un sözlerine AK Parti'den sert tepki

İYİ Partili Cesur'un sözlerine AK Parti'den sert tepki

İlginizi Çekebilir

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Daha fazla dayanamadı, otoparkta doğurdu

Daha fazla dayanamadı, otoparkta doğurdu

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

Plüton'un buzlu kabuğunun altında bir okyanus olabilir

Plüton'un buzlu kabuğunun altında bir okyanus olabilir

Diğer Haberler
Balina köpekbalıklarının göz çevresinde yüzlerce diş keşfedildi

Balina köpekbalıklarının göz çevresinde yüzlerce diş keşfedildi

'Çok eski çağların ölümcül hastalıkları geri gelebilir'

'Çok eski çağların ölümcül hastalıkları geri gelebilir'

Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü

Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü

Kanye West'e ilk destek Elon Musk'tan geldi

Kanye West'e ilk destek Elon Musk'tan geldi

Korona sporcunun vücudunu nasıl etkiledi?

Korona sporcunun vücudunu nasıl etkiledi?

Maskeler kandaki oksijen seviyesini düşürür mü?

Maskeler kandaki oksijen seviyesini düşürür mü?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.