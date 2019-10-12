Almanya Türkiye'ye silah satışını askıya aldı

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, ülkesinin "AB genelinde uygulanacak bir silah ambargosu kararı” için çaba göstereceğini açıklamıştı.

Almanya'nın Avrupa Birliği'nden (AB) Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth da Cuma günü yaptığı açıklamada, Suriye harekâtı nedeniyle Türkiye'ye silah satışının durdurulmasını talep etmişti. Alman Yazı İşleri Ağı (RNDR) gazetelerine konuşan bakan Roth, “Türkiye'nin Kuzey Suriye'ye askeri saldırısı kabul edilemez ve bu federal hükümeti yeniden durum değerlendirmesi yapmaya zorlamalı” şeklinde konuşmuştu.

Hollanda Başbakan Yardımcısı Hugo de Jong ise, Pazartesi günü yapılacak AB dışişleri bakanları toplantısında, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok'un diğer mevkidaşlarına silah satışlarının askıya alınması dahil Türkiye'ye yaptırım uygulanması çağrısı yapacağını duyurmuştu.

Türkiye'ye yaptırım dosyası, Lüksemburg'da Pazartesi günü üye ülke dışişleri bakanlarının ön hazırlık toplantısında masaya yatırılacak. Son sözü ise Perşembe günü Brüksel'de bir araya gelecek olan üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları söyleyecek.

Türkiye'nin Suriye'de Suriye Demokratik Güçleri'nin kontrolündeki bölgelere yönelik başlattığı askeri harekâtın ardından Avrupa ülkelerinden Norveç, Finlandiya ve Hollanda Türkiye'ye silah ihracatını durdurma kararı almıştı.

Reuters,DW/TY,JD

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