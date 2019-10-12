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Almanya Türkiye'ye silah satışını askıya aldı

12.10.2019 17:56 | Son Güncelleme

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yönelik başlattığı askeri harekâtın ardından Alman hükümeti Türkiye’ye silah ihracatını durdurma kararı aldı.

Almanya Türkiye'ye silah satışını askıya aldı

Alman hükümeti, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik askeri harekâtı nedeniyle Ankara'ya silah ihracatını durdurma kararı aldı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Bild am Sonntag gazetesine verdiği demeçte, Almanya'dan satın alınan silahların Suriye'deki harekâtta kullanılma olasılığına karşı Türkiye'ye silah ihracaatına onay verilmeyeceğini söyledi.

Almanya'nın Avrupa Birliği'nden (AB) Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth da Cuma günü yaptığı açıklamada, Suriye harekâtı nedeniyle Türkiye'ye silah satışının durdurulmasını talep etmişti. Alman Yazı İşleri Ağı (RNDR) gazetelerine konuşan bakan Roth, “Türkiye'nin Kuzey Suriye'ye askeri saldırısı kabul edilemez ve bu federal hükümeti yeniden durum değerlendirmesi yapmaya zorlamalı” şeklinde konuşmuştu.

İsveç AB genelinde silah ambargosu talep ediyor

Öte yandan Türkiye'ye Suriye harekâtına son verme çağrısı yapan AB'de Türk hükümetine yaptırım uygulanması konusunda yürütülen diplomasi trafiği sürüyor.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, ülkesinin "AB genelinde uygulanacak bir silah ambargosu kararı” için çaba göstereceğini açıklamıştı.

Hollanda Başbakan Yardımcısı Hugo de Jong ise, Pazartesi günü yapılacak AB dışişleri bakanları toplantısında, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok'un diğer mevkidaşlarına silah satışlarının askıya alınması dahil Türkiye'ye yaptırım uygulanması çağrısı yapacağını duyurmuştu.

Türkiye'ye yaptırım dosyası, Lüksemburg'da Pazartesi günü üye ülke dışişleri bakanlarının ön hazırlık toplantısında masaya yatırılacak. Son sözü ise Perşembe günü Brüksel'de bir araya gelecek olan üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları söyleyecek.

Türkiye'nin Suriye'de Suriye Demokratik Güçleri'nin kontrolündeki bölgelere yönelik başlattığı askeri harekâtın ardından Avrupa ülkelerinden Norveç, Finlandiya ve Hollanda Türkiye'ye silah ihracatını durdurma kararı almıştı.

Reuters,DW/TY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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