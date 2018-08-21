Almanya Türkiye’ye Yardım Konusunu Tartışıyor

Dokuz günlük Kurban Bayramı’nın araya girmesiyle, Türk Lirası’nın değer kaybıyla endişelenen piyasalar biraz olsun soluklanırken, Almanya’da siyasiler arasında Türkiye’ye mali yardım yapılıp- yapılmayacağı konusundaki tartışmalar alevlendi.

SPD Genel Başkanı Andrea Nahles’in Türkiye’ye yardım yapılması yönündeki açıklaması ve “NATO üyesi Türkiye’nin durumuna ‘Bizi ilgilendirmez’ diyemeyiz. Hepimizin çıkarı Türkiye’nin ekonomik istikrarının devam etmesinden yana” şeklindeki sözlerine olumlu ve olumsuz tepkiler gelmeye devam ediyor.

Hükümet ortaklarından sosyal demokrat SPD’nin dış politika sözcüsü Nils Schmid, partisinin liderine destek vererek, Almanya’nın Türkiye’ye mali yardımda bulunmasını önerdi. “Almanya siyasi ve ekonomik açıdan bu kadar yakın olduğu bir partnerini yalnız bırakmamalı” diyen Schmid, sağlanacak olası yardımın Avrupa Birliği tarafından koordine edilmesini ve belli koşullara bağlanmasını önerdi.

SPD’li politikacı insan hakları ve yargının bağımsızlığı gibi konuları buna örnek olarak gösterdi. Başbakan Angela Merkel’in sağ kolu olarak tanımlanan Hristiyan Demokrat Parti Parti Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer ise, Merkel'in şu an için Türkiye'ye yardım edilmesini düşünmediğini söyledi.