Almanya Türkiye’ye Yardım Konusunu Tartışıyor

Dokuz günlük Kurban Bayramı’nın araya girmesiyle, Türk Lirası’nın değer kaybıyla endişelenen piyasalar biraz olsun soluklanırken, Almanya’da siyasiler arasında Türkiye’ye mali yardım yapılıp- yapılmayacağı konusundaki tartışmalar alevlendi.
SPD Genel Başkanı Andrea Nahles’in Türkiye’ye yardım yapılması yönündeki açıklaması ve “NATO üyesi Türkiye’nin durumuna ‘Bizi ilgilendirmez’ diyemeyiz. Hepimizin çıkarı Türkiye’nin ekonomik istikrarının devam etmesinden yana” şeklindeki sözlerine olumlu ve olumsuz tepkiler gelmeye devam ediyor.
Hükümet ortaklarından sosyal demokrat SPD’nin dış politika sözcüsü Nils Schmid, partisinin liderine destek vererek, Almanya’nın Türkiye’ye mali yardımda bulunmasını önerdi. “Almanya siyasi ve ekonomik açıdan bu kadar yakın olduğu bir partnerini yalnız bırakmamalı” diyen Schmid, sağlanacak olası yardımın Avrupa Birliği tarafından koordine edilmesini ve belli koşullara bağlanmasını önerdi.
SPD’li politikacı insan hakları ve yargının bağımsızlığı gibi konuları buna örnek olarak gösterdi. Başbakan Angela Merkel’in sağ kolu olarak tanımlanan Hristiyan Demokrat Parti Parti Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer ise, Merkel'in şu an için Türkiye'ye yardım edilmesini düşünmediğini söyledi.
Hükümet sözcüsü Steffen Seibert de, dün Berlin'de düzenlenen basın toplantısında Türkiye'ye Almanya'dan yardım yapılmasının şu an için gündemde olmadığını belirtmişti. Alman hükümetinin ilkesel olarak ekonomik açıdan istikrarlı bir Türkiye’den yana olduğunu vurgulayan Seibert, geçen hafta Erdoğan ve Merkel’in yaptığı telefon görüşmesine dikkat çekmişti.
Türkiye’ye mali yardım tartışmalarında karşı pozisyon alan bir isim Alman Sanayi ve Ticaret Odası (DIHK) Başkanı Eric Schweitzer oldu. Türkiye’deki ekonomik gelişmelerin sorumluluğunun AKP hükümetinde olduğunu belirten Schweitzer, mali yardım gerekmesi durumunda ise muhatabın AB ile IMF olacağını belirtti. Bavyera eyaleti Başbakanı Hristiyan Sosyal Birlik CSU’lu Marcus Söder de, Almanya’nın Türkiye’ye yardım etmesi gerektiğini savunan politikacılara tepki göstererek, Ankara’nın gerektiğinde IMF’e başvurabileceğini söyledi.
Bu arada bugün açıklanan bir kamuoyu araştırmasına göre, Almanlar’ın yüzde 71’i Türkiye’ye mali yardım yapılmasına karşı çıkıyor. Civey adlı kurum tarafından yapılan araştırmaya göre, ‘mali yardım yapalım’ diyenlerin oranı sadece yüzde 22.
Rahip Brunson talep etti, savcılık onay verdi! Evine koşu bandı aldı
Rusya'nın ABD'deki milyonlarca dolarlık aktif varlığı bloke edildi
Aylar sonra ortaya çıktı! Müslüm Doğan, HDP'den istifa etti
Samsun’da bayram günü kahreden manzara!
İstanbul'da şaşırtan görüntü! Önlem alındı, bu görüntü ortaya çıktı!
Hindistan'da bir kadın çıplak yürümeye zorlanıp dövüldü: 15 gözaltı
'Abdullah Gül haindir' tartışmasına Saadet Partisi de katıldı!
Anaokulu öğretmenini 'çok çekicisin' deyip işten attılar!
AK Partili Mehmet Özhaseki: Bazılarını partiden attık!
Satın aldığı ahırın içinden çıkanlar şoke etti! Hepsini satacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum