Almanya Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını kaldıracak mı?

Peki Türkiye’ye yönelik uyarı ne olacak?Almanya, koronavirüs pandemisiyle mücadele amacıyla uygulamaya koyduğu ve 14 Haziran‘a kadar geçerli olan uluslararası seyahat uyarsını Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler için yaz tatilinden önce kaldıracağını açıkladı. İspanya ve İtalya’nın ardından Almanya‘dan turistlerin en çok ilgi gösterdiği üçüncü ülke olan Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısı da kalkacak mı?

Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Türkiye’nin korona salgınını gözönünde bulundurarak titizlikle turizme yönelik açılım hazırladığını belirterek, Alman hükümetinin bunu dikkate alarak karar vereceğindenemin olduklarını söyledi.

Alman haber ajansı dpa’ya konuşan Aydın, pek çok ülke ile karşılaştırıldığında Türkiye’nin COVID-19 krizini başarıyla atlatmayı başardığını söyledi ve bazı AB üyesi ülkelerle karşılaştırıldığında Türkiye’nin durumunun çok daha iyi olduğunu vurguladı. Türkiye’nin turizmle ilgili açılımını çok erken zamanda netliğe kavuşturduğunu hatırlatan Aydın, bu nedenle Alman hükümetinin Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısını kaldırmama ithimalini düşük gördüğünü de sözlerine ekledi. Aydın, Türkiye’nin iç uçuşlara Haziran başı, uluslararası uçuşlara da Haziran ayı ortasından itibaren kademeli başlayacağını kaydetti. Uluslararası uçuşlarla birlikte karantina tedbirlerinin de kalkacağına işaret eden Berlin Büyükelçisi Aydın, onun yerine turistlerin Türkiye’ye ayak basar basmaz test edileceğinin altını çizdi.