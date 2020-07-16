Almanya, Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısını kaldıracak mı? Son haftalarda iki ülke arasındaki ilişkilerde en çok konuşulan ve tartışılan bu soruya hâlâ net bir cevap vermek mümkün değil.
Son olarak İsveç’e yönelik seyahat uyarısının kaldırılmasıyla, Alman Dışişleri Bakanlığı’nın Corona virüs salgını nedeniyle seyahat uyarısında bulunduğu Avrupa ülkesi kalmadı. Türkiye için 31 Ağustos tarihine kadar geçerli olacağı açıklanan seyahat uyarısının, daha önce kaldırılması olasılığı konusunda VOA Türkçe’nin sorusunu yanıtlayan Federal Dışişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü, yürürlükteki uygulamanın geçerli olduğunu, seyahat uyarısının sürdüğünü, ancak Corona virüs salgını bağlantılı gelişmelerin dikkate alınarak, sürekli yeni değerlendirmeler ve uyarı listesinde güncellenme yapıldığını söyledi.
Sözcü, Almanya’nın seyahat uygulamaları konusunda tek başına değil, diğer Avrupa Birliği ülkeleriyle alınan ortak kararlara bağlı olduğunu da belirtti. Salı günü Brüksel’de bir araya gelen AB Büyükelçileri, birliğe üye olmayan ülkelere yönelik seyahat izni listesini genişletmeme kararı almıştı. Bu konuyla bağlantılı bundan sonraki toplantının 28 Temmuz tarihinde yapılması bekleniyor.
Bu gelişmeye rağmen Türkiye’ye seyahat uyarısının kaldırılması yönündeki beklentiler giderek yoğunlaşıyor. Alman hükümetinin Turizmden Sorumlu Müsteşarı Thomas Bareiss geçen hafta yaptığı açıklamada, Türkiye'ye seyahat uyarısının kaldırılması yönünde umut vererek, uyarının kısa sürede kaldırılması şansını yüksek gördüğünü söyledi.
Bareiss, iki hafta önce Berlin’de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas arasında yapılan görüşmelere ve Türkiye’deki Corona virüsü vakalarıyla ilgili sayılara atıfta bulunarak, "Durum geçen hafta iyiydi. Bu hafta da iyi olursa hızlı bir şekilde açılım için hazırlık yapabiliriz" diye konuştu. Ardından bu hafta Pazartesi günü Sağlık Bakanı Jens Spahn’ın düzenlediği haftalık basın toplantısı öncesinde, Berlin’deki medya çevrelerinde, Spahn’ın Türkiye’ye yönelik uyarının kaldırılacağını söyleyeceği iddiası yayıldı. Ancak Sağlık Bakanı Spahn bu beklentiyi boşa çıkardı ve gelen bir soru üzerine, "Türkiye eğer her gün güncellenen ve vakaların bölgelere dağılımını gösteren güvenilir rakamlar ortaya koyabilirse, biz de diğer ülkelerde ve Almanya’da olduğu gibi konuya bölge bölge bakabiliriz. Türk tarafının bunu yerine getirmek için çok çaba harcadığını biliyorum" diye konuştu.
Beklentiler Ağustos ayına kaydı
Çatısı altında seyahat sektöründen çok sayıda şirketi de barındıran Alman-Türk İşverenler Birliği Başkanı Remzi Kaplan, VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada, "Uyarının bir an önce kaldırılması konusundaki umudumuzu giderek yitiriyoruz. Seyahat uyarısı turistler dışında hem Türk hem Alman iş insanlarını olumsuz etkiliyor. Ama siyasi nedenlerle de uyarının kaldırılması sürekli erteleniyor. Temmuz ortasına geldik. Belki Ağustos başında olumlu bir haber gelir, hiç olmazsa yazın son haftaları için iyi olur" şeklinde görüş belirtti. Kaplan, Türkiye'nin Ayasofya'yı camiye dönüştürme kararının Alman siyasetinde ve medyasında tepkilere neden olduğunu belirterek bu gelişmenin de seyahat uyarısının hızlı bir şekilde kaldırılması ihtimalini azalttığını ifade etti.
Alman-Türk İşverenler Birliği bundan kısa bir süre önce, kararın kaldırılması için Başbakanlığa, Dışişleri ve Ekonomi bakanlıklarına mektup göndermişti.
Öte yandan Almanya’dan, İspanya’nın Mayorka Adası’na tatile giden Alman turistlerin Corona virüs kurallarını hiçe sayan görüntülerine tepkiler sürüyor. Alman turistlerin en sevdiği tatil beldeleri arasında yer alan adanın, "Ballermann" olarak bilinen sahilinde binlerce Alman turistin sosyal mesafe ve hijyen kurallarını ihlal ederek eğlenmeleri, Şubat ayında salgının başında Avusturya’da kayak tatili merkezi Ischgl’de yaşanan manzaraları anımsattı. Burada tatil yapan yüzlerce Alman, Ischgl’den döndükten sonra Corona virüsünün hızla yayılmasına neden olmuştu.
Federal Sağlık Bakanı Spahn, tatile gidenlere yönelik yapılan uyarılara uyulmamasının ikinci bir dalga yaşanması tehlikesini artırdığını söyledi. İspanya yönetimiyse geçen hafta sonunda Mayorka adasında yaşanan durum sonrasında, adadaki tedbirleri sertleştirme kararı aldı. Alman turistlerin gittiği barlar ve canlı müzikli lokaller iki aylığına kapatıldı.