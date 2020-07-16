Almanya, Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısını kaldıracak mı? Son haftalarda iki ülke arasındaki ilişkilerde en çok konuşulan ve tartışılan bu soruya hâlâ net bir cevap vermek mümkün değil. Son olarak İsveç’e yönelik seyahat uyarısının kaldırılmasıyla, Alman Dışişleri Bakanlığı’nın Corona virüs salgını nedeniyle seyahat uyarısında bulunduğu Avrupa ülkesi kalmadı. Türkiye için 31 Ağustos tarihine kadar geçerli olacağı açıklanan seyahat uyarısının, daha önce kaldırılması olasılığı konusunda VOA Türkçe’nin sorusunu yanıtlayan Federal Dışişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü, yürürlükteki uygulamanın geçerli olduğunu, seyahat uyarısının sürdüğünü, ancak Corona virüs salgını bağlantılı gelişmelerin dikkate alınarak, sürekli yeni değerlendirmeler ve uyarı listesinde güncellenme yapıldığını söyledi. Sözcü, Almanya’nın seyahat uygulamaları konusunda tek başına değil, diğer Avrupa Birliği ülkeleriyle alınan ortak kararlara bağlı olduğunu da belirtti. Salı günü Brüksel’de bir araya gelen AB Büyükelçileri, birliğe üye olmayan ülkelere yönelik seyahat izni listesini genişletmeme kararı almıştı. Bu konuyla bağlantılı bundan sonraki toplantının 28 Temmuz tarihinde yapılması bekleniyor.

Bu gelişmeye rağmen Türkiye’ye seyahat uyarısının kaldırılması yönündeki beklentiler giderek yoğunlaşıyor. Alman hükümetinin Turizmden Sorumlu Müsteşarı Thomas Bareiss geçen hafta yaptığı açıklamada, Türkiye'ye seyahat uyarısının kaldırılması yönünde umut vererek, uyarının kısa sürede kaldırılması şansını yüksek gördüğünü söyledi. Bareiss, iki hafta önce Berlin’de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas arasında yapılan görüşmelere ve Türkiye’deki Corona virüsü vakalarıyla ilgili sayılara atıfta bulunarak, "Durum geçen hafta iyiydi. Bu hafta da iyi olursa hızlı bir şekilde açılım için hazırlık yapabiliriz" diye konuştu. Ardından bu hafta Pazartesi günü Sağlık Bakanı Jens Spahn’ın düzenlediği haftalık basın toplantısı öncesinde, Berlin’deki medya çevrelerinde, Spahn’ın Türkiye’ye yönelik uyarının kaldırılacağını söyleyeceği iddiası yayıldı. Ancak Sağlık Bakanı Spahn bu beklentiyi boşa çıkardı ve gelen bir soru üzerine, "Türkiye eğer her gün güncellenen ve vakaların bölgelere dağılımını gösteren güvenilir rakamlar ortaya koyabilirse, biz de diğer ülkelerde ve Almanya’da olduğu gibi konuya bölge bölge bakabiliriz. Türk tarafının bunu yerine getirmek için çok çaba harcadığını biliyorum" diye konuştu.