Almanya Türkiye'ye Yönelik Silah Ambargosuna Karşı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'ye yapılan silah ihracatının durdurulmasına şu an için karşı olduğunu açıkladı.

Alman Haber Ajansı DPA’ya konuşan Maas "Stratejik açıdan bunu doğru yol olarak görmüyorum. Bunu bir NATO partnerine yapmak da çok kolay değil.Türkiye'nin, ABD'den füze alamadığı için kolay bir şekilde Rusya'dan almasına bir kez tanık olduk" dedi.

Almanya’nın Yunanistan ve Türkiye arasında yaptığı arabuluculuk çalışmalarının başarısız kaldığını ve doğalgaz krizini çözmek konusunda arzulanan ilerlemenin olmadığını belirten Maas, buna rağmen diplomatik çözüm bulma umudunu kaybetmediğini belirtti. "Tabiiki soruna bir çözüm bulmayı ve bir NATO partnerini silahlanma konusundaki işbirliğinden dışlamamayı savunuyoruz" diye konuşan Maas, yaşanan gerilimin sonucunda Avrupa Birliği'nin, iki hafta önce Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerine katılan Türk işadamları ya da şirketlerine yaptırım uyguladığını anımsattı.

AB zirvesinde, Ankara'nın en geç Mart ayına kadar Doğu Akdeniz’le ilgili tutumunu değiştirmemesi durumunda yaptırımların kapsamının genişletilmesi yönünde bir karar alınmıştı.