Almanya Türkiye'ye Yönelik Silah Ambargosuna Karşı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'ye yapılan silah ihracatının durdurulmasına şu an için karşı olduğunu açıkladı.
Alman Haber Ajansı DPA’ya konuşan Maas "Stratejik açıdan bunu doğru yol olarak görmüyorum. Bunu bir NATO partnerine yapmak da çok kolay değil.Türkiye'nin, ABD'den füze alamadığı için kolay bir şekilde Rusya'dan almasına bir kez tanık olduk" dedi.
Almanya’nın Yunanistan ve Türkiye arasında yaptığı arabuluculuk çalışmalarının başarısız kaldığını ve doğalgaz krizini çözmek konusunda arzulanan ilerlemenin olmadığını belirten Maas, buna rağmen diplomatik çözüm bulma umudunu kaybetmediğini belirtti. "Tabiiki soruna bir çözüm bulmayı ve bir NATO partnerini silahlanma konusundaki işbirliğinden dışlamamayı savunuyoruz" diye konuşan Maas, yaşanan gerilimin sonucunda Avrupa Birliği'nin, iki hafta önce Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerine katılan Türk işadamları ya da şirketlerine yaptırım uyguladığını anımsattı.
AB zirvesinde, Ankara'nın en geç Mart ayına kadar Doğu Akdeniz’le ilgili tutumunu değiştirmemesi durumunda yaptırımların kapsamının genişletilmesi yönünde bir karar alınmıştı.
AB Dönem Başkanı olan Almanya, geride kalan altı ayda, Türkiye'ye karşı yaptırım çağrıları karşısında diyaloğa öncelik verilmesi yönünde politika izledi. Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in, geçen Ekim ayında önerdiği "AB, Türkiye'ye silah ambargosu uygulasın" teklifinin, Almanya’nın ağırlığını koymasıyla geri çevrildiği öğrenilirken, Yunan hükümetinden gelen tepkilerde, Başbakan Merkel’in Türkiye'nin mültecilere kapıyı açmasından korktuğu için bu yönde tavır aldığı iddia edilmişti.
Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen Cuma akşamı bir video konferans görüşmesi gerçekleştirerek Türkiye-AB ilişkilerini ele aldıkları, Erdoğan'ın Merkel'e, "Türkiye-AB ilişkilerine yönelik sergilediği yapıcı katkı ve gayretleri için" teşekkür ettiği belirtildi.
Türkiye Almanya'dan silah alımında ilk sırada
Türkiye'ye yapılan silah ihracatı, Alman kamuoyunda ve iç siyasetinde sıklıkla tartışma konusu oluyor. Geçen Temmuz ayında Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'ye deniz kuvvetlerinde kullanılan araç ve teçhizat dışında, hiçbir silah satışına onay vermediklerini açıklamıştı.
Türkiye’nin, Suriye ve Libya'daki çatışmalara müdahil olduğunu belirten Maas, Ankara'nın çok sayıdaki silah ithalat talebine olumsuz yanıt verdiklerini belirterek "Bir NATO müttefikine yönelik takınılan bu tutum, oldukça ileri bir adım" şeklinde konuşmuştu. Yunanistan’ın durdurulmasını istediği silah projeleri arasında, Alman silah devi ThyssenKrupp Marine Systems'in katılımıyla devam eden altı denizaltının montajı da bulunuyor.
Dünyanın en büyük silah ihracatçılarından Almanya, 2020 yılının ilk altı ayında 623 milyon Euro değerinde muharebe silahı ihraç etti. Türkiye geçen yıl Almanya'dan, 344 milyon 600 bin Euroluk muharebe silahı ithal ederek Almanya'nın ihracat listesinde birinci sıradaki yerini korudu.