Almanya Türkiye'yi Corona Salgınında Riskli Ülke Sınıfına Aldı

Almanya, Türkiye’yi Corona virüsü salgını konusunda 'Riskli ülkeler' sınıfına aldı. Bu karar sonrasında Türkiye’yle ilgili daha önce alınan seyahat uyarısı kararının kaldırılması daha da zorlaştı.

Karara göre, yaz tatillerini seyahat uyarısına rağmen Türkiye'de geçirenler, Almanya'ya döndükten sonra 14 gün boyunca karantinaya alınacak. Yapılan yorumlarda, Türkiye'nin son günlerde seyahat uyarısının kaldırılması yönündeki yoğun diplomatik girişimlerine ve çağrılarına rağmen, Alman hükümeti tarafından alınan bu yeni kararın, diğer AB ülkeleri tarafından da dikkate alınarak, benzer yönde bir adımın atılmasının güçlendiği, Türkiye'deki turizm sektöründe faaliyet yürütenlerin mağdur olacağı belirtiliyor.

Pazartesi günü Dışişleri Bakanları Heiko Maas ve Mevlüt Çavuşoğlu'nun seyahat uyarısının kaldırılması konusunda yaptıkları telefon görüşmesi sonrasında dün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Doğu Akdeniz ve Libya başta olmak üzere bölgesel meselelerin yanısıra, Corona virüsle mücadele, salgın sonrası dönemde atılabilecek adımlar ve ikili ilişkilerin ele alındığı belirtildi. Almanya daha önce de Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 160 ülke için 31 Ağustos’a kadar seyahat uyarısı kararı almıştı.

