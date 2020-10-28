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Almanya Türkiye’yi Riskli Bölge İlan Etti

28.10.2020 18:36 | Son Güncelleme

Corona salgını nedeniyle, 9 Kasım’dan itibaren geçerli olacak riskli bölge uyarısının yeniden Aydın, Antalya, İzmir ve Muğla’yı da kapsadığı bildirildi

Almanya Türkiye’yi Riskli Bölge İlan Etti

Almanya, 9 Kasım’dan itibaren geçerli olmak üzere tüm Türkiye'yi "riskli bölge" ilan etti. Dışişleri Bakanlığı'nın güncellediği Türkiye seyahat bilgisinde, bu kararla Türkiye’nin tümünü kapsayan seyahat uyarısının yeniden geçerli olacağı belirtilirken, uyarının yeniden Aydın, Antalya, İzmir ve Muğla bölgelerine yönelik de olduğu haber verildi. "Riskli bölge" kararı, bir ülkeye seyahat yasağı değil, seyahat uyarısı anlamına geliyor. Almanya bu şekilde vatandaşlarına açıkça mecburi olmadıkça listede yer alan ülkelere seyahat etmemelerini, etmeleri durumunda ise sorumluluğun tamamen kendilerine ait olduğunu söylüyor.

Alman hükümeti, salgın nedeniyle Nisan ayında Türkiye dahil 130 ülkeye 31 Ağustos tarihine kadar seyahat uyarısı kararı almış, Ankara’dan ve turizm sektöründen gelen yoğun tepkiler üzerine sözkonusu dört turistik şehire yönelik seyahat uyarısını kaldırmıştı. O dönemde Alman hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’deki Corona virüsü vaka sayılarının artması durumunda, alınan kararın değişebileceği belirtilmişti.

Akdeniz ve Ege bölgeleri için seyahat uyarısının kalktığı dönemde, Almanya Türkiye'den dönen tatilcilerin hepsine test şartını kaldırmadı. Şu anda da Türkiye'den dönenlere PCR testi mecburi tutuluyor ve testin Almanya’ya gelmeden 48 saat içinde Türkiye'de yaptırılmasını isteniyor.

Türkiye'nin yeniden "riskli bölge" ilan edilmesi kararı, Berlin’de sürpriz şeklinde tanımlanırken, özellikle Fransa ve Türkiye arasında, Almanya’nın da taraf olduğu gerilimin bu karara neden olup-olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Alman hükümeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hakkındaki açıklamalarını çok sert bir şekilde eleştirirken, Dışişleri Bakanı Heiko Maas radikal İslamcılarla mücadelede Fransa’ya destek verdiğini ve Macron’la dayanışma içinde olduğunu söylemişti.

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