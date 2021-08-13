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Almanya, 5 ülkeyi "yüksek riskli ülke" listesine aldı! Aralarında Türkiye de var

13.08.2021 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu ABD, İsrail, Karadağ ve Vietnam'ı "yüksek riskli ülke" ilan etme kararı aldı. Buna göre, bu ülkelere gidenler Almanya’ya dönüşte ev karantinasına girmek zorunda kalabilecek

Almanya, 5 ülkeyi "yüksek riskli ülke" listesine aldı! Aralarında Türkiye de var

Almanya’da koronavirüs konusundaki kararları belirleyen Robert Koch Enstitüsü’nün tavsiyeleri yönünde, Dışişleri Bakanlığı‘nın güncelediği listede Türkiye dışında ayrıca ABD, İsrail, Karadağ ve Vietnam da yer alıyor. Söz konusu ülkeler önümüzdeki Pazar gecesinde itibaren "yüksek riskli ülke" olarak sınıflandırılırken, Türkiye Salı gecesi saat 00.00‘dan itibaren söz konusu listede yer alacak.

İSPANYA VE HOLLANDA'YI DA LİSTEYE EKLEMİŞLERDİ

Almanya'daki uygulamaya göre son yedi gün içinde 100 kişide 50 kişinin üstüne çıktığı ülkeler "riskli" olarak kabul ediliyor. 200 vakadan itibaren ve tehlikeli varyantların hızlı yayıldığı ülkeler "yüksek risk" bölgesine dahil ediliyor. Federal Dışişleri Bakanlığı, bundan kısa bir süre önce de tüm İspanya ve Hollanda'yı "yüksek riskli ülke" ilan etti.

5 HAZİRAN'DA TÜRKİYE LİSTEDEN ÇIKARILMIŞTI

Almanya, Türkiye’yi geçen 5 Haziran’da "yüksek riskli ülke" kategorisinden çıkarmış ve "riskli ülke" statüsüne almıştı. Özellikle turizm sektöründe büyük sevinç yaratan bu kararla, Türkiye'den Almanya'ya gelenlere uygulanabilen karantina zorunluluğu kalkmıştı.

Alınan son kararla, iki kez aşılanmış veya hastalığı atlatarak bağışıklık kazanmış olanların dışındaki çocuklar da dahil tüm yolcular Türkiye dönüşü 10 günlük karantinaya girecek. Beşinci günde yapılan testin negatif sonuçlanması durumunda karantina sona erebilecek.

KARARA TEPKİ

Alınan kararı eleştiren Alman Turizmciler Birliği, çok sayıda tatilcinin seyahatlarının son günlerinde ve dönmek üzere oldukları belirterek, bu kişilerin hazırlıksız yakalandıklarını ve iş yerlerinde, çocukların da okullarda zor bir durumla karşılaşacaklarını öne sürdü. Almanların en çok seyahat ettikleri ülkelere arasında birinci sırada yer alan İspanya’nın "yüksek riskli ülke" ilan edilmesi, ilk tahminlerin tersine büyük oranda iptallere yol açmadı. Uzmanlar, iptal oranının yüzde 10’un altında kaldığını açıkladı. Ancak birçok eyalette okulların açıklamasıyla, yaz tatilinden dönenlerde tespit edilen vaka sayısıyla ilgili rakamlara göre, en çok vaka sayısı İspanya’dan dönen tatilcilerde görüldü. Türkiye ikinci, Fransa üçüncü sırada yer alırken, aşılamanın da etkisiyle vaka sayılarının geçen yıl yaz dönemine kıyasla çok daha hafif olduğuna dikkat çekildi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Almanya Türkiye
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