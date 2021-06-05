Almanya Türkiye'yi "Salgında Yüksek Riskli Ülkeler Listesi"nden Çıkardı

Almanya, Türkiye’yi Corona virüsü salgını konusunda “yüksek riskli ülkeler” kategorisinden çıkardı. Türkiye, artık salgın açısından “riskli ülke” statüsüne alındı.

Alman Robert Koch Enstitüsü, Corona virüsü salgınıyla ilgili olarak dünyada risk taşıyan ülkelere dair yayımladığı listede yeni bir düzenlemeye gitti. Buna göre bir süredir “yüksek riskli ülkeler” kategorisinde bulunan Türkiye bu listeden çıkarıldı ve “riskli ülke” kategorisine alındı.

Bu değişiklik sonrasında Türkiye’ye seyahat eden Alman vatandaşlarının ülkelerine geri dönüşte 10 gün karantinada kalmaları gerekmeyecek. Bunun yerine sadece negatif PCR test sonucu ibraz etmeleri yeterli olacak. Değişiklik öncesinde Türkiye’ye seyahat eden yolcuların 10 gün karantinada kalması 5. günde negatif test sonucu ibraz edilmesi halinde karantina sonlandırılabiliyordu.

Karar yaz tatilini Türkiye’de geçirmek isteyen Alman vatandaşları ve Almanya’da yaşayan Türkler açısında önemli. Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bir süre önce Türkiye’nin bulunduğu kategoriden çıkarılması için Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’la birlikte Almanya’ya giderek temaslarda bulunmuştu.

Almanya listelerde yaptığı değişikliklerle Çekya, Vatikan ve İtalya’yı riskli ülkeler kategorisinden çıkardı.

