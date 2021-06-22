Almanya Türkiye'yle Mülteci Mutabakatı'nın Yenilenmesini İstiyor

AB Liderler Zirvesi’nde, 24-25 Haziran’da masaya yatırılacak konuların başında, AB’yle Türkiye arasında yapılan Mülteci Mutabakatı‘nın yenilenmesi yer alıyor. AB’nin güçlü sesi Almanya’dan gelen sinyaller, bu konunun sorun çıkmadan çözüme ulaşacağını gösteriyor. Hem Başbakan Angela Merkel hem de Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Berlin’in göç mutabakatının yenilenmesini arzuladığını belirterek konuyla ilgili net tavır aldı. Almanya aynı zamanda AB’nin diğer iki önde gelen ülkesi Fransa ve İtalya’nın desteğini de sağladı.

Dün akşam başkent Berlin’de İtalya Başbakanı Mario Draghi’yle görüşen Merkel, Türkiye’nin 3 milyon mülteciyi ülkesine kabul ettiğini belirterek "Bizden destek istemek ve almak konusunda tümüyle haklılar" dedi. Mutabakatın yenilenmesi gerekliliğini "yeni bir perspektif açmak zorundayız" sözüyle gerekçelendiren başbakan, "Türkiye’yle işbirliğini sürdürmeden göçmenler konusunda bir çözüme ulaşamayacağımız konusunda hemfikiriz" dedi. Draghi de, Merkel'e katıldığını belirterek Türkiye’yle yapılan göç mutabakatının güncellenmesi gerektiğini ifade etti.

Merkel, geçen hafta sonunda Berlin’de konuk ettiği Fransa Cumhurbaşkanı Macron’la, AB Zirvesi’ne hazırlandığı görüşmede de Türkiye’ye yönelik olumlu mesaj vermişti. Merkel, AB’yle Türkiye arasında bazı konularda görüş ayrılıklarının bulunduğunu belirterek "Diğer taraftan belirli konuları birlikte şekillendirmek istiyorsak birbirimize bağımlıyız" ifadelerini kullandı.

Bundan kısa bir süre önce Federal Meclis’te yaptığı bir konuşmada da Mülteci Mutabakatı'nı savunan Almanya Başbakanı, tüm eleştirilere rağmen bu mutabakatla, iyi sonuçlara ulaştıklarını savundu ve bu sayede insan kaçakçılığıyla etkili mücadele sağlanabildiği, Yunanistan'a kaçak geçişlerin gerilediği, Ege Denizi'nde de hayatını kaybedenlerin sayısının azaldığı bilgisini verdi.

Angela Merkel’in bu konudaki çizgisi koalisyon ortağı sosyal demokratlardan da destek buluyor. SPD‘li Dışişleri Bakanı Heiko Maas dün yaptığı bir açıklamada, Türkiye’yle göç konusundaki işbirliğinin güncellenmesine ihtiyaç duyulduğunu belirterek "Türk hükümetiyle olan tüm zorluklara rağmen bu ülkenin, önemsiz görülmeyecek göç yükünü bizim için üstelendiğini kabul etmek gerekir" dedi. Maas, yeni bir mutabakatın yapılması durumunda AB’nin Türkiye’ye maddi destek vereceğini ifade ederek "Herhangi bir rakam ortaya atmak istemiyorum ancak bunun parasız olmayacağı tamamen nettir" ifadesini kullandı.

Alman hükümet çevrelerinden verilen bilgiye göre, AB'nin geride kalan yıllarda Türkiye’ye sağladığı mali yardımlar sayesinde, 660 bin Suriyeli çocuk okula gitme şansı yakalarken 1 milyon 800 bin yetişkin de hayatlarını sürdürebilmeleri için parasal destek aldı.

Suriye’deki iç savaş nedeniyle Avrupa’ya ulaşmak isteyen büyük mülteci dalgasına çözüm için Türkiye’yle AB arasında, 18 Mart 2016’da imzalanan mutabakat 6 milyar euroluk finansal yardım sağlanmasının yanısıra Türkiye vatandaşlarına, AB ülkeleri için vize kolaylığı ve Türkiye’nin AB’ye girme sürecinin hızlandırılması gibi konuları da içeriyordu. Ancak vize kolaylığı ve AB’ye giriş konularında bir gelişme olmazken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB’yi sıklıkla taahhütlerini yerine getirmemekle suçladı.

