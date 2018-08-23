Almanya TV ekibine saldırıyı tartışıyor

Almanya’nın Dresden kentinde geçen hafta kısaca Pegida olarak adlandırılan "Batı'nın İslamlaşmasına karşı Vatanperver Avrupalılar” hareketinin düzenlendiği gösteride polis tarafından bir televizyon ekibinin çalışmalarının bir süre için engellenmesiyle ilgili tartışmalar sürüyor. Gösteriyi görüntülemek isteyen kamu televizyonu ZDF ekibine sözlü saldırıda bulunduktan sonra polis çağıran göstericinin Saksonya Eyalet Emniyet Teşkilatı (LKA) çalışanı olduğunun ortaya çıkması tartışmalara yeni bir boyut kattı.

Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanlığından dün akşam yapılan açıklamada, Pegida gösterisine katılarak ZDF ekibine sözlü saldırıda bulunan kişinin eyalet emniyet teşkilatının sözleşmeli çalışanlarından biri olduğu belirtilerek gösteri sırasında görevli olmadığına dikkat çekildi. Söz konusu çalışanın tatilde olduğu, olayın aydınlatılmasının ardından emniyet teşkilatının gereken önlemleri alacağı belirtildi.

Açıklamada, Almanya'da "her vatandaşın özgürce düşüncelerini ifade etme hakkı” olduğunu hatırlatan Eyalet İçişleri Bakanı Roland Wöller ancak "çalışanlarından her zaman için, hatta özel hayatlarında kamuya açık yerlerde bulunduklarında ve açıklama yaptıklarında da, doğru bir tavır” beklediğinin altını çizdi.