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Almanya UBER'i Serbest Bırakmak İstiyor

17.11.2018 13:36 | Son Güncelleme

Almanya Ulaştırma Bakanı UBER'e yönelik yasal kısıtlamaları kaldırmak istediklerini söyledi

Almanya UBER'i Serbest Bırakmak İstiyor

Almanya Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer, Almanya’nın tamamını UBER ve benzeri taşıma şirketlerine, 2021 yılı itibariyle açmak istediklerini söyledi.

Focus dergisine konuyla ilgili açıklamalar yapan Alman bakan, online taksi ve taşıma hizmetlerinin özellikle ülkenin kırsal bölgelerindeki taşımacılık faaliyetleri açısından çok faydalı olacağını söyledi. Scheuer, bu hizmetlere olanak sağlamak için yasal düzenlemeleri yapmak istediğini belirtti.

Alman Ulaştırma Bakanı, “Online taşıma hizmetleri sayesinde özellikle kırsal kesimlerde yaşayan insanlarımız ve yaşlılarımız açısından yeni imkanlar yaratabiliriz. Burada dev bir imkan söz konusu” dedi.

Mevcut yasalar Almanya’da yerel taksi plakaları dışında taşımacılık lisansı verilmesine olanak tanımıyor.

Alman Bakan, “Limitlere ve yasaklara karşıyım. Ben teşvik ediyorum. Herhangi bir servis sağlayıcıyı bu noktada kapsam dışı bırakamayız” dedi.

Scheuer, bu esnada taksi şoförlerinin de bu durumdan etkileneceğini, onların kaygılarının da göz önünde bulundurulacağını söyledi.

Almanya, UBER açısından sorunlu ülkelerden biri durumunda. UBER uygulaması hali hazırda Almanya’da Berlin ve Münih şehirlerinde lisanslı taksi plakasına sahip araçları kullanma imkanı sunuyor. UBER şirketi de 2020 yılı itibariyle Almanya’nın büyük şehirlerinde faaliyete geçmeyi umduğunu açıkladı.

Avrupa’da birçok ülkede faaliyet gösteren UBER yasal kurallara göre hizmetler sunuyor.

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