Almanya Ukrayna'dan göç dalgasına hazırlanıyor

Göç edenlerin çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu, erkeklerin büyük bölümünün ise ülkelerini korumak için Ukrayna‘da kaldıkları dikkat çekerken, Alman yetkililer, gelenlerin sayısının önümüzdeki günlerde yüzbinlere ulaşacağını söylüyor.

Yetkililer, savaşın uzaması durumunda 1 milyon Ukraynalı'nın Almanya’ya ve toplam 5 milyon Ukraynalı'nın AB ülkelerine gelebileceğinden yola çıkıyor.

Alman Demiryolları, Ukrayna vatandaşlarından bilet talep etmeme kararı aldı. Ukrayna vatandaşlarının turistik amaçla 90 günlüğüne vizesiz olarak Almanya’yı ziyaret etmesi yasal. Ancak savaştan kaçanlara geçici koruma statüsü verileceği belirtilirken, bununla oturma izni alabilecekleri, eğitim ve sağlık hizmetlerinden faydalanacakları, iş bulup çalışabilecekleri bildiriliyor.

Federal Göç ve Mülteciler Dairesi, söz konusu kişilerin çoğunun Almanya’da akrabaları olduğunu, kalacak yeri olmayanların ise geçici olarak sığınmacı yurtlarına yerleştirileceğini açıkladı. Almanya'da 235 bin Rus ve 135 bin Ukrayna vatandaşı sürekli olarak yaşıyor.

"AFRİKALILAR POLONYA SINIRINDA AYRIMCILIĞA UĞRUYOR"

Bu arada sığınmacı örgütleri savaştan kaçarak Almanya’ya geçmek isteyen Ukrayna’da yaşayan Afrikalılar'ın Polonya sınırda ayrımcılığa uğradığını öne sürüyor. Almanya Dışişleri Bakanlığı, bu tür davranışların kesinlikle kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Almanya 2015 yılında kapılarını Afganistan’dan, Irak’tan ve özelliklede Suriye iç savaşından kaçanlara açmış, o dönemde en az 800 bin sığınmacı Almanya’ya gelmişti.

Almanya'da yaşayan çok sayıda Ukraynalı'nın, Rusya'ya karşı ülkelerini savunmak için Polonya sınırından Ukrayna’ya döndüğü haber veriliyor.

