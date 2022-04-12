Almanya Ukrayna’ya Ağır Silah Yollayacak mı?

BERLİN - Almanya’nın Ukrayna’ya olası ağır silah sevkiyatı hükümette hararetli tartışmalara yol açıyor.

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un Ukrayna’ya ağır silahlar gönderilmesi önerisine cevap veren Başbakan Olaf Scholz, Almanya’nın Ukrayna’ya daha önce silah sevkiyatı yaptığını, ancak yeni silahlar konusunda tek başına hareket etmeyeceğini söyledi.

Scholz, "Ağır silah sevkiyatı konusunda diğer Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile istişarelerde bulunmamız ve dikkatlice düşünerek hareket ederek, karar vermemiz gerekiyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Baerbock dün Lüksemburg’da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları toplantısı kapsamında yaptığı açıklamada, Rusya’nın saldırılarına karşı kendisini koruması için Ukrayna’nın hızlı bir şekilde askeri desteğe ihtiyacı olduğunu belirtmiş ve "Şimdi bahanelerin değil, pragmatizmin zamanı. Ukrayna’nın daha fazla askeri malzemeye ihtiyacı var, özellikle ağır silahlara" demişti.

Hükümeti oluşturan koalisyon partilerinden liberal FDP’nin Genel Sekreteri Djir-Sarai de, Ukrayna’ya bir an önce ağır silah gönderilmesi gerektiğini söyledi.

"Savaşta bir dönüm noktası yaşanıyor ve Rusya’nın saldırıları her geçen gün daha da şiddetleniyor" diyen Djir-Sarai, Almanya’nın Ukrayna’nın kendini savunabilmesi için elinden gelen ne varsa yapması gerektiğini ifade ederek, koalisyondaki partilerin liderlerinin bu konuda yaşanan ayrışımı konuşmak için önümüzdeki günlerde bir araya geleceğini açıkladı.

Yeşiller Partisi’nden Federal Meclis Avrupa Komisyonu Başkanı Anton Hofreiter ise, "Almanya Ukrayna’ya silah yardımı konusunda geç kalıyor" diyerek, Scholz’un bu konuda "frenleyici" politikasını değiştirmesi çağrısında bulundu.

Gerekçe enerji bağımlılığı

Almanya Başbakanı Scholz, geçen hafta Ukrayna’yı savunma silahları ile donatmaya devam edeceklerini açıklamış, ancak hemen ardından Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Ukrayna’ya Alman ordusunun envanterinden silah ve teçhizat gönderilmesinin artık mümkün olmayacağını duyurmuştu.

Ülkede dünden bu yana yaşanan gelişmeler Alman hükümetinde Ukrayna’ya yardım ve Rusya ile olan ilişkiler konusunda görüş birliği bulunmadığı şeklinde yorumlara neden oluyor.

Yeşiller ve FDP Rusya’ya karşı daha sert tavır alınmasını ve Ukrayna’nın çok daha fazla desteklenmesini isterken, başta Scholz olmak üzere hükümetin sosyal demokrat kesiminin silah yardımı ve yaptırımlar konusunda daha temkinli davrandığı dikkati çekiyor.

Başbakan Scholz’e yakın kaynaklar, enerji konusunda Almanya’nın Rusya’ya bağımlılığını ortadan kaldırmak için acil çözüm arayışlarına geçildiğini, ancak kısa vadede bunların sonuç vermesi mümkün olmadığını, bu konudaki tavra neden olarak gösteriyor.

“Berlin’in acelesi yok”

Almanya’nın Rusya’dan kömür, petrol ve doğal gaz ithalatı devam ediyor. Alman ekonomisi kimyasaldan ilaca, gıdadan madenciliğe kadar büyük ölçüde Rus doğalgazından elde edilen enerjiye bağımlı.

Scholz, geçen hafta yaptığı bir açıklamada, Almanya’nın Rusya ile ilişkileri keserek, özellikle enerji ithalatını tamamen durdurması halinde, ülke ekonomisinin çok ağır bir darbe alacağını, önümüzdeki kış aylarında milyonlarca konutun ısıtacak yanıt bulamayacağını, birçok fabrikanın üretimi durdurmak zorunda kalacağını dile getirmişti.

Ukrayna, Almanya’nın Rusya’dan ithal edilen enerji kaynakları nedeniyle Moskova’ya her gün yüz milyonlarca Euro ödemek zorunda olduğunu vurgulayarak, Scholz hükümetini Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik savaşına finansal destekte bulunmakla itham ediyor.

Almanya’nın tutumuna yönelik sert eleştirileriyle tanınan Ukrayna’nın Berlin Büyükelçisi Andrij Melnyk, "Rusya’nın, Ukraynalı sivil nüfusa karşı yürüttüğü yok etme savaşı 45 gündür sürse de Berlin’in acelesi yok" dedi.

“Tank göndermeye hazırız”

Bu arada Almanya’nın önde gelen silah sanayi şirketlerinden Rheinmetall, hükümetin onay vermesi durumunda Ukrayna’ya 50’ye yakın Leopard 1 tanklarından gönderebileceğini açıkladı.

İlk tankların Mayıs ayında teslim edilebileceğini bildiren şirket, Ukraynalı askerlere eğitim verebileceklerini de aktardı.

Alman ordusun en kıdemli askerlerinden ve eski Başbakan Angela Merkel’in uzun süre askeri konularında danışmanlığını yapan General Erich Vad ise, Ukrayna’nın arzuladığı Leopard 1 ve Marder tipi tanklarının eğitim sürecinin yıllar sürdüğünü, Rheinmetall şirketinin ifade ettiğinin tersine birkaç günde tamamlanmasının mümkün olmadığını söyledi.

Vad ayrıca, "Almanya’nın Rusya’ya karşı kullanılmak üzere bu tarz ağır silahlar göndermesi, Almanya’yı savaşın tarafı haline getirir ve 3. Dünya Savaşı’na yol açacak bir sürece neden olur" dedi.

ABD’den F-35 talebi

Öte yandan Almanya‘nın, F-35 uçağından 35 adet almak üzere ABD'ye resmi teklif gönderdiği öğrenildi.

Savunma Bakanlığı tarafından doğrulanan habere göre, Alman Hava Kuvvetleri pilotlarının F-35 jetleri üzerindeki eğitimi 2025'te ABD'de başlayacak ve tanesi 200 milyon Euro’dan fazla olan uçaklar 2027'den itibaren Almanya'da konuşlandırılacak.

Enflasyon 40 yılın en yüksek seviyesinde

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, Almanya’da ekonomi çevrelerinde büyük endişeye yol açıyor.

Ekonomistler ve uzmanlar, savaşın enerji fiyatları, yüksek enflasyon ve ekonomik durgunluk göstergeleriyle Alman ekonomisini de vuracağını savunuyor.

Almanya Federal İstatistik Ofisi, enflasyon oranının son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak yüzde 7,3’e yükseldiğini resmen açıkladı. Daha önce yapılan tahminleri doğrulayan yetkililer enflasyon oranının Almanya’da 1990 yılından beri en yüksek enflasyon oranı olduğunu belirterek, enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyonu tetiklediğini ve Rusya-Ukrayna savaşının uzaması halinde enflasyonun yükselmeye devam edeceğini açıkladı.

Ekonomi uzmanları Almanya’nın ihracat büyümesinin de hissedilir derecede yavaşlayacağını kaydederek, hemen hemen ekonomik verilerin tümünde gerileme beklentisi olduğunu bildirdi. Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da 2022 için büyümenin yüzde 2,2 olacağı tahmin ediliyor.

