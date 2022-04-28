Almanya Ukrayna'ya hangi silahları gönderecek?

Peki Almanya hangi silahları gönderecek?Almanya'dan Ukrayna'ya ağır silah sevkiyatı yapılması, koalisyon ortakları ve ana muhalefetteki Hristiyan Birlik partilerinin anlaşma sağlaması sonrası Federal Meclisi'in onayından geçti. "Avrupa'da Barış ve Özgürlüğü Savunmak" başlığıyla sunulan teklif, oy çokluğuyla kabul edildi.

Hükümetin sunduğu teklifte, Almanya'nın göndeceği etkili ve ağır silahlar ile karmaşık sistemlerin Ukrayna'nın ilerlemesini destekleyeceği belirtildi. Teklifte, sevkiyatla ilgili Almanya'nın NATO ortaklarıyla da görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi.

Peki Almanya, Ukrayna'ya Rus birliklerine karşı savaşması için hangi silah ve sistemleri gönderecek?

Gepard hava savunma sistemi

Bu sistem Alman ordusu tarafından aslında yaklaşık 10 yıldır kullanılmıyor. Gepard'ın Alman üreticisi Krauss-Maffei Wegmann, depolarında kalan bu sistemin yeniden çalıştırıldığını ve güncellendiğini açıkladı. Yaklaşık 48 ton ağırlığındaki bu uçaksavar tankların, alçaktan uçan saldırı helikopterleri ve savaş uçaklarına karşı tasarlanmıştı. Döner radar sensörlerinin gündüz ve gece ve her türlü hava koşulunda 15 kilometreye kadar olan hedefleri tespit edebildiği belirtiliyor. Komut verilmesi durumunda iki Gepard silahı hedefe teorik olarak dakikada bin 100 mermi hızında ateş edebiliyor. Ancak askeri uzmanlar, Alman ordusunda Gepard için bir gelecek görmemişti. Silah teknolojisi 1960'lara dayanan bu sistem modası geçmiş olarak kabul ediliyordu. Bu sistemi kullanacak olan Ukraynalı askeri uzmanların Almanya'da eğitilmeleri planlanıyor.

Ringtausch (değiş tokuş) desteği

Kabul edilen teklifte "Değiş Tokuş" (Ringtausch) başlığı altında, envanterindeki eski Sovyet tipi silahları Ukrayna'ya sevk eden Doğu Avrupa ülkelerinin askeri teçhizatlarının Alman silahlarıyla ikame edilmesi yer alıyor. Bu plan uyarınca Slovenya, Ukrayna'ya daha fazla sayıda Sovyet yapımı T-72 muharebe tankları gönderecek ve karşılığında Almanya'dan Marder tipi zırhlı askeri personel aracı ve Fuchs tipi zırhlı araç alacak. Die Welt gazetesinde yer alan habere göre Çek Cumhuriyeti'yle de benzer bir anlaşma yapılması planlanıyor.

Leopard savaş tankları

Rheinmetall adlı Alman silah şirketi, kullanılmış 88 adet Leopard tipi savaş tanklarının Ukrayna'ya sevkiyatı için Alman hükümetinden izin istemişti. Almanya'da yasalar uyarınca, savaş silahlarının satışı için hükümetin izin vermesi gerekiyor. Federal Meclis'ten geçen teklifin ardından hükümetin bu izni vermesi bekleniyor. Rheinmetall, ayrıca Marder tipi 100 zırhlı muharebe aracını Ukrayna'ya göndermek istiyor. Die Welt gazetesinin haberine göre Krauss-Maffei Wegmann firması da Ukrayna'ya tank topu göndermek için hükümetten izin istedi.

Mörser tipi silahlar

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Alman sanayisinin Ukrayna'ya hızlı bir şekilde gönderilebilecek silahların listesini oluşturduğunu söylemişti. Bu listede Mörser adı verilen, öncelikle alan hedeflerine karşı piyade savaşını destekleyen yüksek açılı silahlar da bulunuyor. Bu silahlar, altı kilometre uzaklığa kadar hedef vurabiliyor.

Silah desteği genişletilebilir

Teklifte Alman hükümetinin Avrupa Birliği ve NATO'daki ortaklarıyla birlikte Ukrayna'nın lehine ateşkes çabalarına destek vereceği de vurgulanıyor. Ayrıca ihtiyaç halinde Almanya'nın savunma yeteneğini tehlikeye atmadan silah sevkiyatının kapsamının genişletilebileceği ve hızlandırılabileceği de vurgulanıyor.

Şimdiye kadar neler yapıldı?

Almanya, Ukrayna'ya savaşın başlangıcından bu yana yaklaşık 2 bin 500 füzesavar füzesi, 3 bin mermili 900 roketatar, 100 makineli tüfek, 15 Bunkerfaust tipi füzesavar, 100 bin el bombası, 2 bin mayın, yaklaşık 5 bin 300 patlayıcı madde, ayrıca 16 milyondan fazla mühimmat gönderdi.

DW,dpa,AFP/HS,HT

