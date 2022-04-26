HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Almanya Ukrayna'ya Tank Gönderecek

Almanya Ukrayna'ya Tank Gönderecek

26.04.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alman hükümetinin, bir dönem Federal Ordu’nun envanterinde bulunan ancak uzun süredir kullanılmayan "Gepard" model tankların Ukrayna’ya gönderilmesine yeşil ışık yaktığı öğrenildi. Kararın bugün NATO'nun Ramstein Hava Üssü'nde yapılan toplantıda açıklanması bekleniyor

Almanya Ukrayna'ya Tank Gönderecek

BERLİN - Alman hükümetinin, bir dönem Federal Ordu’nun envanterinde bulunan ancak uzun süredir kullanılmayan "Gepard" model tankların Ukrayna’ya gönderilmesine yeşil ışık yaktığı öğrenildi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in davetiyle NATO'nun Ramstein Hava Üssü'nde bugün düzenlenecek "Ukrayna'ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup Toplantısı"ndan önce Alman Savunma Bakanlığı kaynakları tarafından basına yansıyan habere göre, hükümet tankların satışı konusunda savunma sanayi şirketi Krauss-Maffei Wegmann’la (KMW) anlaşmaya vardı.

1970’li yıllarda geliştirilen, kendinden tahrikli uçaksavar tankı "Gepard", 2010 yılından bu yana Alman ordusu tarafından kullanılmıyor, ancak Krauss-Maffei Wegmann‘ın envanterinde yer alıyor.

Uzmanlar şirketin depolarında tahminen 50 civarında "Gepard" tankı bulunduğunu, yerdeki ve uçan hedeflere karşı kullanılabilen tankların kısa süreli bir bakım sonrasında Ukrayna’ya teslim edilebileceğini açıkladı.
KMW‘in söz konusu model tankı, son yıllarda Yaz Olimpiyatları ve Futbol Dünya Kupası'nda güvenlik için Brezilya ve Katar'a sattığı biliniyor.

Lambrecht açıklayacak

Ramstein‘deki NATO toplantısında bir konuşma yapacak olan Alman Savunma Bakanı Lambrecht'in "Gepard" tipi tankların gönderileceğini resmen açıklaması bekleniyor.

Savunma Bakanlığı’ndan kaynaklar, bakanın ayrıca Alman ordusundan uzman askerlerin özellikle Hollanda tarafından Ukrayna’ya satılan "Obüs 2000" adlı kısa namlulu topların Ukraynalı askerler tarafından kullanılabilmesi için gerekli eğitimi üstleneceklerini de duyuracağını bildirdi.

Berlin’de yapılan yorumlarda, Alman hükümetinin NATO toplantısı öncesi aldığı bu sürpriz kararla, Ukrayna‘ya silah teslimatı konusunda Almanya'ya yönelik sert eleştirileri yumuşatmayı hedeflediği öne sürüldü.

Alman hükümeti, Ukrayna’ya istediği ağır silahları göndermemesi nedeniyle hem ülke içinde hem de yurt dışında eleştiriliyor.

Savunma Bakanı Lambrecht‘in, Ramstein’deki toplantıda, Alman hükümetinin Federal Ordu’nun modernizasyonu için 100 milyar Euro’luk özel fonu ve şimdi netleşen ilk silah teslimatlarını "Alman savunma politikalarında gerçek bir dönüm noktası" olarak tanımlaması bekleniyor.

Milli Savunma Bakanı Akar da toplantıda

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in davetiyle 40'tan fazla ülkenin savunma bakanı ve genelkurmay başkanlarının bugün bir araya geldiği Ramstein'daki hava üssündeki toplantıda, Ukrayna'ya bundan sonra yapılacak silah desteği ele alınacak.

Bütün gün sürecek toplantı öncesinde ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Ukrayna ordusunun modernizasyonunu güvenceye almanın konferansın başlıca hedeflerinden biri olduğunu, bununla birlikte savaşın ardından Ukrayna‘ya yardım konusunun da konuşulacağını söyledi.

Austin de birçok ülkenin Ukrayna'ya ek cephane ve top gönderme sözü vermesini beklediklerini açıkladı. ABD Savunma Bakanı Austin dün Ukrayna ile bölgedeki müttefik ülkelere 700 milyon dolar değerinde silah desteği sözü vermiş ve Rusya'yı "Ukrayna'daki gibi bir askeri harekatta bulunamayacak kadar zayıflatma" hedefini taşıdıklarını söylemişti.

ABD’nin Avrupa’daki hava gücünün ve NATO’nun lojistik tesislerinin merkezi Ramstein’deki toplantıya NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de katılıyor. Toplantıda Türkiye’yi ise Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar temsil ediyor. Toplantının ardından Austin ve Stoltenberg’in ortak bir basın açıklaması yapması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rusya'da anaokuluna silahlı saldırı! Rusya'da anaokuluna silahlı saldırı!
Evlerin arasına düşmüştü! Bursa'da uçağın düşme anı kameradaEvlerin arasına düşmüştü! Bursa'da uçağın düşme anı kamerada
Vakalar arttı, yeniden kapanma endişesi rafları boşalttıVakalar arttı, yeniden kapanma endişesi rafları boşalttı
Anahtar Kelimeler:
Almanya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

43 yaşındaki oyuncunun mini etekli paylaşımına beğeni yağdı! "Hala taş gibi"

43 yaşındaki oyuncunun mini etekli paylaşımına beğeni yağdı! "Hala taş gibi"

Bayram çalışmasında maaşlara 639 lira ilave

Bayram çalışmasında maaşlara 639 lira ilave

Özgür Özel'in sözlerine peş peşe yanıt geldi! "Tehdit edemezsin"

Özgür Özel'in sözlerine peş peşe yanıt geldi! "Tehdit edemezsin"

Devrilen tırda sıkışan sürücüye yardım yerine yağma!

Devrilen tırda sıkışan sürücüye yardım yerine yağma!

Polise tehdit: 'Seni aldıracağım gel teke tek çıkalım!'

Polise tehdit: 'Seni aldıracağım gel teke tek çıkalım!'

Canlı yayında hakaretler havada uçuştu, stüdyoyu terk etti

Canlı yayında hakaretler havada uçuştu, stüdyoyu terk etti

İlginizi Çekebilir

Herkes severek tüketiyor! Zararı o kadar büyük ki...

Herkes severek tüketiyor! Zararı o kadar büyük ki...

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

En az parayı verip en yüksek özelliği isteyenler için amiral gemisi telefon önerileri

En az parayı verip en yüksek özelliği isteyenler için amiral gemisi telefon önerileri

Küvet pozuyla olay yarattı! “Kendimle sevgili olmak istiyorum”

Küvet pozuyla olay yarattı! “Kendimle sevgili olmak istiyorum”

12 çocuk annesi, 88 aydır hamile ve sadece 32 yaşında!

12 çocuk annesi, 88 aydır hamile ve sadece 32 yaşında!

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.