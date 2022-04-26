Almanya Ukrayna'ya Tank Gönderecek

BERLİN - Alman hükümetinin, bir dönem Federal Ordu’nun envanterinde bulunan ancak uzun süredir kullanılmayan "Gepard" model tankların Ukrayna’ya gönderilmesine yeşil ışık yaktığı öğrenildi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in davetiyle NATO'nun Ramstein Hava Üssü'nde bugün düzenlenecek "Ukrayna'ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup Toplantısı"ndan önce Alman Savunma Bakanlığı kaynakları tarafından basına yansıyan habere göre, hükümet tankların satışı konusunda savunma sanayi şirketi Krauss-Maffei Wegmann’la (KMW) anlaşmaya vardı.

1970’li yıllarda geliştirilen, kendinden tahrikli uçaksavar tankı "Gepard", 2010 yılından bu yana Alman ordusu tarafından kullanılmıyor, ancak Krauss-Maffei Wegmann‘ın envanterinde yer alıyor.

Uzmanlar şirketin depolarında tahminen 50 civarında "Gepard" tankı bulunduğunu, yerdeki ve uçan hedeflere karşı kullanılabilen tankların kısa süreli bir bakım sonrasında Ukrayna’ya teslim edilebileceğini açıkladı.

KMW‘in söz konusu model tankı, son yıllarda Yaz Olimpiyatları ve Futbol Dünya Kupası'nda güvenlik için Brezilya ve Katar'a sattığı biliniyor.

Lambrecht açıklayacak

Ramstein‘deki NATO toplantısında bir konuşma yapacak olan Alman Savunma Bakanı Lambrecht'in "Gepard" tipi tankların gönderileceğini resmen açıklaması bekleniyor.

Savunma Bakanlığı’ndan kaynaklar, bakanın ayrıca Alman ordusundan uzman askerlerin özellikle Hollanda tarafından Ukrayna’ya satılan "Obüs 2000" adlı kısa namlulu topların Ukraynalı askerler tarafından kullanılabilmesi için gerekli eğitimi üstleneceklerini de duyuracağını bildirdi.

Berlin’de yapılan yorumlarda, Alman hükümetinin NATO toplantısı öncesi aldığı bu sürpriz kararla, Ukrayna‘ya silah teslimatı konusunda Almanya'ya yönelik sert eleştirileri yumuşatmayı hedeflediği öne sürüldü.

Alman hükümeti, Ukrayna’ya istediği ağır silahları göndermemesi nedeniyle hem ülke içinde hem de yurt dışında eleştiriliyor.

Savunma Bakanı Lambrecht‘in, Ramstein’deki toplantıda, Alman hükümetinin Federal Ordu’nun modernizasyonu için 100 milyar Euro’luk özel fonu ve şimdi netleşen ilk silah teslimatlarını "Alman savunma politikalarında gerçek bir dönüm noktası" olarak tanımlaması bekleniyor.

Milli Savunma Bakanı Akar da toplantıda

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in davetiyle 40'tan fazla ülkenin savunma bakanı ve genelkurmay başkanlarının bugün bir araya geldiği Ramstein'daki hava üssündeki toplantıda, Ukrayna'ya bundan sonra yapılacak silah desteği ele alınacak.

Bütün gün sürecek toplantı öncesinde ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Ukrayna ordusunun modernizasyonunu güvenceye almanın konferansın başlıca hedeflerinden biri olduğunu, bununla birlikte savaşın ardından Ukrayna‘ya yardım konusunun da konuşulacağını söyledi.

Austin de birçok ülkenin Ukrayna'ya ek cephane ve top gönderme sözü vermesini beklediklerini açıkladı. ABD Savunma Bakanı Austin dün Ukrayna ile bölgedeki müttefik ülkelere 700 milyon dolar değerinde silah desteği sözü vermiş ve Rusya'yı "Ukrayna'daki gibi bir askeri harekatta bulunamayacak kadar zayıflatma" hedefini taşıdıklarını söylemişti.

ABD’nin Avrupa’daki hava gücünün ve NATO’nun lojistik tesislerinin merkezi Ramstein’deki toplantıya NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de katılıyor. Toplantıda Türkiye’yi ise Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar temsil ediyor. Toplantının ardından Austin ve Stoltenberg’in ortak bir basın açıklaması yapması bekleniyor.

