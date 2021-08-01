Almanya ülkeye girişlerde "test zorunluluğu" getirdi

Aşılarını tamamlayanların veya Covid-19 geçirerek iyileşenlerin ise bunu belgelemesi gerekiyor.Alman hükümeti, ülkede koronavirüs vaka sayılarının artışa geçmesi üzerine 1 Ağustos Pazar gününden itibaren ülkeye giriş yapacaklar için önlemleri artırdı. Buna göre, ülkeye hava, kara ve demir yoluyla giriş yapacak aşı olmamış kişilerin korona testinin sonucunu göstermesi ya da aşılarının tamamlandığını veya Covid-19 geçirerek iyileştiğini belgelemesi gerekiyor. Almanya'daki uygulamaya göre, sadece hava yoluyla gelenlerden test isteniyordu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in sözcü yardımcısı Ulrike Demmer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "1 Ağustos Pazar gününden itibaren ülke dışındaki tatilden dönen herkesin sonucu negatif olan test gösterebilmesi gerekiyor. İstisnalar: Aşılarını tamamlamış olanlar, iyileşenler ve 12 yaşından büyük olmayan çocuklar. Kabine yeni ülkeye seyahat yönetmeliğini kabul etti" ifadelerini kullandı.

Alman hükümetinin ülkeye girişlerde önlemleri artırması uygulamada nasıl olacak? Konuyla ilgili soruları ve yanıtları derledik:

Almanya'ya girişlerde test zorunluluğu ne anlama geliyor?

1 Ağustos Pazar gününden itibaren Almanya'ya giriş yapacak olan 12 yaşından büyük olan herkesin korona test sonucunu ibraz etmesi gerekiyor. Aşılarını tamamlayanların veya Covid-19 geçirerek iyileştiğini belgeleyenlerden ise test istenmeyecek.

Sonucu negatif olan hızlı testin 48 saat, PCR testinin ise 72 saatten eski olmaması gerekiyor. Testlerin ücretleri, yaptıran kişi tarafından karşılanacak.

Ancak virüs varyantı bölgesinden gelenlerde ise farklı bir uygulama söz konusu. Virüs varyantı bölgesinden gelen aşılarını tamamlamış veya Covid-19 geçirerek iyileşenlerin de Almanya'ya girişte negatif test sonucu göstermesi gerekiyor. Virüs varyantı bölgesinden gelenler için yönetmelikte "aşı veya iyileşme belgesinin yeterli olmayacağı" belirtiliyor. 12 yaşından küçük olanlardan ise test istenmiyor.

"Yüksek risk" ve "virüs varyantı" bölgeleri ne anlama geliyor?

Federal Bakanlar Kurulu'nun aldığı karar uyarınca, ayrıca 1 Ağustos Pazar gününden itibaren ülkeler üç yerine iki risk grubuna ayrılacak ve "yüksek risk bölgeleri" ile "virüs varyantı bölgeleri" olarak sınıflandırılacak. "Riskli bölgeler" ise sınıflamada yer almayacak.

Almanya'da salgınla mücadelede yetkili kuruluş olan Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) güncellediği listeye göre, son yedi gün içinde 100 bin nüfus içinde vaka sayısı 100'ün üzerinde olan bölge ve ülkeler "yüksek risk bölgesi" olarak nitelendirilecek. Ayrıca, bu bölgelerde test sayısı ve hastanelerdeki Covid-19 vakalarının durumu da göz önünde bulundurulacak.

Koronavirüsün Almanya'da yaygın olmayan varyantlarının görüldüğü ülkeler ise "virüs varyantı bölgesi" olarak sınıflandırılacak.

Robert Koch Enstitüsü'ne göre, Brezilya ve Uruguay "virüs varyantı bölgeleri" listesinde yer alan iki ülkeyi oluşturuyor.

Türkiye'den seyahatler nasıl olacak?

Robert Koch Enstitüsü'nün listesine göre Türkiye 6 Haziran 2021'den bu yana "riskli bölgeler" listesinde yer alıyor. 1 Ağustos'ta bu liste geçerliliğini kaybedecek.

1 Ağustos Pazar gününden itibaren, Türkiye'den Almanya'ya gelecek olanların 48 saatten daha eski olmayan hızlı test veya 72 saatten daha eski olmayan PCR testi sonucu ibraz etmesi gerekiyor. Aşılarını tamamlayanların veya iyileşenlerin ise ilgili belgeleri göstererek ülkeye giriş yapması mümkün olacak.

Belgeler nasıl kontrol edilecek?

Hava yoluyla Almanya'ya giriş yapacakların sonucu negatif olan korona test sonucu göstermesi gerekiyor. Tren istasyonları ile kara sınırlarında ise yolcular rastgele kontrol edilecek.

Ayrıca yüksek risk ile virüs varyant bölgelerinden gelenlerin dijital ülkeye girişi belgesini de doldurması gerekecek.

Karantina kuralları nasıl olacak?

Yüksek risk bölgelerinden gelen, aşı olmamış kişilerin 10 gün karantinada kalması isteniyor. Negatif korona test sonucu gösterildiği takdirde, karantinanın beşinci günde sonlandırılması mümkün olacak. 12 yaşından küçük olanlar ise test sonucu göstermeksizin beşinci günün sonunda karantinadan çıkabilecek.

Virüs varyantı bölgelerinden gelenlerin ise 14 gün karantinaya girmesi isteniyor.

DW, AFP, dpa/JD, GA

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