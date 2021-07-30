Almanya Ülkeye Girişte Test Zorunluluğu Getiriyor

Corona virüsü aşısı olanların son haftalarda gerilemeye başladığı Almanya’da hükümet, ülkeye girişlerde 12 yaş üstündeki herkesten aşı sertifikası ya da test sonucu isteme kararı aldı. Seyahat kurallarındaki bu değişiklikten hava ya da karayoluyla Türkiye’den dönenler de etkilenecek.

Dünya genelinde Delta varyantının yayılması endişeye neden olurken, Corona’ya karşı aşılamaya hız verme çabaları sürüyor. Aşılamanın tam yedi ay önce başladığı Almanya'da okulların tatile girmesiyle son haftalarda aşı olanların sayısında gerileme tespit edildi. Şimdiye kadar nüfusun yüzde 51,5’u çift doz, yüzde 61,5'u ise tek doz aşılandı.

Federal hükümet, geçen günlerde aşı yaptırmayanlara test zorunluluğu gibi bazı kısıtlamalar getirileceğinin sinyalini vermiş, aşılanmamış kişilerin restoran, sinema ve stadyum gibi bazı yerlere giremeyebileceğini açıklamıştı. Haziran başından bu yana vaka sayılarında süren istikrarlı düşüşün ardından Delta varyantının yayılmasının özellikle önümüzdeki haftalarda tatilcilerin dönmesiyle hızlanacağından yola çıkan hükümet, ilk tedbir olarak seyahat kurallarını değiştirerek, 12 yaşın üstündeki herkesten aşı sertifikası ya da test sonucu isteme kararı aldı.

Buna göre tatilden dönenlerin nereden ve hangi yolla geldiklerine bakılmaksızın, eğer iki kez aşı olmamışlarsa negatif sonuçlu Corona virüsü testi beyan etmelerini gerekecek. Düzenlemeye göre, Almanya'ya seyahat eden kişilerin bulundukları ülkeden ayrılmadan 72 saat öncesine kadar test yaptırmaları gerekecek. Negatif test, aşı veya iyileşme kanıtı ibraz edemeyenlerin, on günlük bir süre boyunca kendilerini karantinaya almaları istenecek.

1 Ağustos Pazar gününden başlayacak uygulamaya göre, bugüne kadar sadece yüksek riskli bölgelerden gelenler için ibraz zorunluluğu olan test yerine, bundan böyle ülkeye girişte herkesten ya aşı belgesi ya da sonucu negatif Corona testi talep edilecek. Bu değişiklikten hava ya da kara yoluyla Türkiye’den dönenler de etkilenecek.

Türkiye “yüksek vaka bölgesi” ilan edilebilir

Bu arada Almanya’da bulaşıcı hastalıkla mücadeleyi koordine eden Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) verilerine göre, Corona vaka sayılarının artmasında kısa süre önce yurtdışında tatil yapan ve ülkeye geri dönenlerin payı giderek artıyor. Konuyla ilgili bir rapora göre, kayıtlara geçen yeni vakaların yüzde 81'i bu gruptan olanlar. Virüsün kapıldığı ülkeler sıralamasında ise İspanya, Türkiye ve Hollanda başı çekiyor. Bu ülkeleri Hırvatistan ve Yunanistan takip ediyor.

Sağlık Bakanı Jens Spahn yaz tatili başlamadan yaptığı bir açıklamada, geçen sene yaz mevsiminde ülkedeki yeni Corona virüsü vakalarının yaklaşık yüzde 50'sine Türkiye ve Balkan ülkelerine tatile gidenlerin sebep olduğunu öne sürerek, bu yıl tedbir alarak, aynı durumun yaşanmasını engelleyeceğini duyurmuştu. Berlin’de yapılan analizlerde, özellikle Türkiye’de artan vaka sayılarının Alman hükümetinde tedirginliğe neden olduğu ve Türkiye’nin "yüksek vaka bölgesi" ilan edilebileceği tahminleri dile getiriliyor. Hükümetin bu olası kararı, zorunlu olmayan seyahatlar dışında, Türkiye’ye gidilmemesini tavsiye anlamına geliyor. Ayrıca Almanya’ya dönenlerin 10 gün karantinada kalmaları gerekiyor. Almanya, bu hafta başında İspanya ve Hollanda’yı "yüksek vaka bölgesi" ilan etmişti.

