Almanya Ülkücü Hareket'i yasaklamaya hazırlanıyor

Almanya'da Federal Parlamento, ülkede aşırı sağcı bir akım olarak nitelendirilen "Bozkurtlar"ı (Ülkücü Hareket) yasaklamak için girişim başlattı. İktidardaki koalisyon hükümetini oluşturan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile muhalefetteki Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller'in ortak başvurusu ile başlatılan girişim, Federal hükümetin Ülkücü Hareket'in yasaklanması konusunu ele almasını öngörüyor.

Söz konusu partilerin ortak dilekçesinde, Ülkücü Hareket'in ırkçı, Yahudi düşmanı, ve demokrasi karşıtı olduğu, ayrıca Almanya'nın iç güvenliğini de tehdit ettiği ifade ediliyor. Almanya'nın iç istihbarat örgütü olan Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından hazırlanan raporda da, "Bozkurtlar" milliyetçi ve aşırı sağcı ideolojinin taşıyıcısı ve yayıcısı olarak nitelendiriliyor. Rapora göre, Almanya'daki Ülkücü Hareket mensupları Türkiye'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ittifak halinde olan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile de sıkı bir ilişki içinde bulunuyor.