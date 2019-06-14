Almanya: 'Umman Körfezi'ndeki Gelişmeler Endişe Verici'

Federal Hükümet, Umman Körfezi'nde iki petrol tankerini hedef alan saldırılar sonrası gelinen durumun "endişeyle" izlendiğini açıkladı. Hükümet sözcüsü Ulrike Demmer, bölgeden gelen haberlerin "olağanüstü kaygı verici bir boyuta ulaştığını" belirterek, zaten gergin olan ortamı daha da gerecek hamlelerden kaçınılması yönünde çağrı yaptı.

"Olayların tırmanış sarmalını durdurmamız gerekiyor" şeklinde konuşan hükümet sözcüsünün, saldırılarla bağlantılı İran’ı doğrudan suçlamaması dikkat çekti. Federal Dışişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü de İran’ın adını anmadan yaptığı değerlendirmede, "Benzer her saldırı uluslararası deniz nakliyatçılığı ve aynı zamanda barış açısından bir tehdit oluşturur" şeklinde genel bir yorum getirdi.

''İran'ın sorumluluğu ispatlanamadı''

Alman basınında çıkan yorumlarda, ABD tarafından yapılan suçlamalara karşın, Hürmüz Boğazı'ndaki patlamaların arkasında İran’ın olduğunun ispatlanmadığı öne sürüldü. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, eldeki veriler ve istihbarat doğrultusunda Washington’un olayın arkasında İran'ın olduğu sonucuna vardığını duyurmuştu.