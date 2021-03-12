HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Almanya uyanan dev Çin’i mercek altına aldı

Almanya uyanan dev Çin’i mercek altına aldı

12.03.2021 13:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Almanya uyanan dev Çin’i mercek altına aldı

Çin’in askeri yatırımlarını pek çok ülke gibi kaygıyla izleyen Almanya bu ülkeden kaynaklanabilecek olası küresel tehditleri dikkatle izliyor.

Almanya Savunma Bakanlığı'nın bu konuyla ilgili bir rapor hazırladı.2049 yılına kadar küresel bir dünya gücü haline gelmesi beklenen Çin'in devlet başkanı Şi Cinping ilan ettiği bu hedefe ulaşmak için ülkesinin ordusunu yıllardır sistematik bir biçimde modernize ediyor. Nitekim Ulusal Halk Kongresi bu hafta 2021 yılı savunma bütçesini bir önceki yıla göre yüzde 0,2 puan artırarak, yüzde 6,8'e çıkardı.

Almanya ise Çin'de yaşanan bu gelişmeleri yakından takip ediyor. Berlin‘de, Çin'in askeri nüfuzunu artırma çabalarına karşılık Pekin'e yönelik savunma politikaları oluşturuluyor.

AFP haber ajansı Almanya Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan bir raporda Çin'in askeri yetenekleri konusunda uyarılarda bulunulduğunu açıkladı. Ajansın Savunma Bakanlığı'ndan elde edilen belgelere dayandırdığı haberinde Pekin'in Amerika Birleşik Devletleri'ni (ABD) örnek alarak, Halk Kurtuluş Ordusu'nu "dünya standartlarına" ulaştırmayı hedeflediği belirtildi.

Çin'in hedefinin "ekonomik kalkınmayı güvence altına almak ve uluslararası düzeni kendi çıkarları doğrultusunda şekillendirmek" olduğuna dikkat çekilen Savunma Bakanlığı raporunda Çin'in, Washington'u rahatsız eden Güney Çin Denizi ve Tayvan politikalarının sürdürmekte kararlı olduğu vurgulandı.

"Almanya durumu kavradı"

Mercator Enstitüsü Çin Araştırmaları'ndan (Merics) savunma uzmanı Helena Legarda, konu ile ilgili AFP'ye verdiği demeçte, Almanya'nın Pekin'in daha da güçlenme çabalarına olan ilgisinin artmasını "yeni bir olgu" olarak değerlendirerek, Federal Hükümet‘in Çin'in güvenlik ve savunma alanlarındaki faaliyetleri konusunda konumlanmanın küresel istikrar için önemini kavradığını söyledi.

Almanya'nın, Ağustos ayından itibaren Hint-Pasifik bölgesine bir fırkateyn gönderecek olmasını "Berlin'in bölgedeki taahhüdünü genişletmeye karar verdiği" anlamına geldiğini kaydeden Legarda, "Hükümet, Hint-Pasifik ve Çin'in etkisinin özellikle Güney Çin Denizi'nde sadece bölgesel değil, aynı zamanda uluslararası öneme sahip olduğunu da fark etti" diye konuştu.

Alman ordusunun bölgedeki misyonu geçen eylül ayında hazırlanan dış politika yönergeleri kapsamında gerçekleşecek. Legarda, Alman ordusuna ait fırkateynin bölgeye gönderilmesinin "sembolik" anlamı olduğunun altını çizerek, Berlin'in söz konusu misyonun "Çin karşıtı olarak algılanmaması" konusunda dikkatli olduğunu kaydetti.

Almanya'nın bölgedeki varlığının bir çatışmaya evrilme olasılığı ise oldukça düşük. Çin'in Güney Çin Denizi'nde ilan ettiği 12 millik kara sularının ihlal edilmemesi halinde bölgede bir sorunun yaşanması ihtimal dışı olarak değerlendiriliyor. Almanya'nın planlamaları da Çin'in karasularını ihlal etmeyi öngörmüyor.

"Çin'e olan güven sarsıldı"

Legarda, 2020'de özellikle korona salgınının da etkisiyle sadece Alman siyasetinde değil, Avrupa siyasetinde de Çin politikalarında değişikliğe gidildiğini söyledi.

Covid-19 krizinin patlak vermesiyle birlikte Çin'in "agresif diplomasisinin" Avrupa'da çok fazla şüpheciliğe neden olduğunu dile getiren Legarda, "Bu durum Almanya da dahil olmak üzere Avrupa ülkelerinin Çin'e karşı uzun süredir devam eden tepkisizlik politikasını tamamen değiştirmese de, ülkeleri en azından uyandırdı" diye konuştu.

Çin ordusunun güçlü ve zayıf noktaları

Savunma Bakanlığı raporunda Çin Silahlı Kuvvetlerinin askeri kapasiteleri ile ilgili de ayrıntılı bilgilere yer verildi. Buna göre, Pekin'in şu anda iki milyon askeri, yaklaşık 6 bin 850 savaş tankı ve bin 600 savaş uçağı bulunuyor. Aynı zamanda Çin ordusu "dünyanın en büyük konvansiyonel füze potansiyeline" de sahip.

Raporda ayrıca Pekin‘in dünya çapında "en aktif ve yenilikçi siber aktörlerden biri" olarak görüldüğü belirtildi. Ancak Çin ordusunun "operasyonel deneyim" alanında zayıf olduğu ve profesyonelleşme konusunda "henüz batılı silahlı kuvvetlerle eşit olmadığı" vurgulandı.

Legarda‘ya göre, Şi Cinping'in başkanlığı sırasında Çin ordusu ABD ordusuna oranla daha fazla gelişti. Lagarda, bu süreçte Çin hava kuvvetlerinin ABD ile neredeyse eşit düzeye geldiğini belirtirken, savunma sanayisinin kendi donanma ve uçak gemilerini de ürettiğini vurguladı. Pekin'in donanma alanında kaydettiği gelişmelere rağmen ABD'nin gerisinde kaldığını belirten Legarda, "Ancak Şi, bu alanda ABD'yi geride bırakmak için silah teknolojilerinin geliştirilmesine odaklanıyor" dedi.

Legarda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping‘in, geleneksel silahlarla ABD'yi geçemeyeceğinin farkında olduğunu belirterek, ancak bunun "yenilikçi sistemlerle tamamen mümkün" olabileceğini sözlerine ekledi.

AFP / TY,ET

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERRegl, ağda derken tüm sorular cevabını buldu! Aycan'dan sonra Mert'ten de iç çamaşırı açıklaması geldiRegl, ağda derken tüm sorular cevabını buldu! Aycan'dan sonra Mert'ten de iç çamaşırı açıklaması geldi
Ermenistan askeri tatbikat düzenleyecek!Ermenistan askeri tatbikat düzenleyecek!
Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den kar, yağmur ve fırtına uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Meteoroloji'den kar, yağmur ve fırtına uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

İzmir'de kan donduran cinayet! Çekyatın içinde battaniyeye sarılı halde cansız bedeni bulundu

İzmir'de kan donduran cinayet! Çekyatın içinde battaniyeye sarılı halde cansız bedeni bulundu

Acun Survivor'dan ayrılmasını istemişti! Kararını gözyaşları içinde açıkladı

Acun Survivor'dan ayrılmasını istemişti! Kararını gözyaşları içinde açıkladı

Survivor'da ünlü isme diskalifiye şoku! Kararı Doktor Metin Kuş verdi

Survivor'da ünlü isme diskalifiye şoku! Kararı Doktor Metin Kuş verdi

Gözler o saate çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek açıklayacak

Gözler o saate çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek açıklayacak

Otlatırken titrediklerini gördüm, karınları şişip yarıldı

Otlatırken titrediklerini gördüm, karınları şişip yarıldı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 14 bini aştı

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 14 bini aştı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

IKBY, Türkiye'nin tepkisini çeken pul bastırma planının onaylanmadığını açıkladı

IKBY, Türkiye'nin tepkisini çeken pul bastırma planının onaylanmadığını açıkladı

Meteoroloji Uzmanı Şen: Yağışlar etkili olacak

Meteoroloji Uzmanı Şen: Yağışlar etkili olacak

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı: Gözler açıklamada

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı: Gözler açıklamada

Diğer Haberler

'İsrail, Suriye'ye ilerleyen en az 12 İran tankerini vurdu'

'İsrail, Suriye'ye ilerleyen en az 12 İran tankerini vurdu'

Yunanistan'dan skandal 'FETÖ elebaşı' hamlesi!

Yunanistan'dan skandal 'FETÖ elebaşı' hamlesi!

Kocasını bekleyen kadına kayınpeder şoku! Seksi iç çamaşırı giydi ama...

Utandıran an! Kocasını bekliyordu kayınpederi geldi

NASA, Perseverance aracının iniş anına ilişkin yeni görüntü yayınladı

NASA, Perseverance aracının iniş anına ilişkin yeni görüntü yayınladı

Isırıp bıraktığı sosis hırsızı ele verdi!

Isırığı ele verdi! 9 yıl sonra yakalandı

Ermenistan askeri tatbikat düzenleyecek!

Ermenistan askeri tatbikat düzenleyecek!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.