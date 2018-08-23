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Almanya Uygurları sınır dışı etmeyecek

23.08.2018 14:36 | Son Güncelleme

Almanya, mülteci adayı Uygurların ikinci bir karara kadar Çin'e iade edilmeyeceğini duyurdu.

Almanya Uygurları sınır dışı etmeyecek

İkinci başvurusu karara bağlanmadan Çin'e gönderilen Uygur'un Almanya'ya geri getirilmesine çalışılıyor.Süddeutsche Zeitung gazetesinin bir haberine göre Almanya İçişleri Bakanlığı, Uygurlar ve diğer Müslüman azınlık mensuplarının ikinci bir karara kadar sınır dışı edilip Çin'e gönderilmeyeceğini duyurdu.

Yeşiller Partisi Milletvekili Magarete Bause'nin soru önergesine verilen yanıtta, kısa süre önce Göç ve Mülteciler Federal Dairesi'nin hazırladığı "iade sakıncası bulunan ülkeler" listesine Çin'in dâhil edildiği belirtildi.

Nisan ayında 23 yaşındaki bir Uygur ek iltica başvurusu karara bağlanmadan Çin'e gönderilmişti. Almanya Göç ve Mülteciler Dairesi, Münih'teki makamlara durumun faksla bildirildiğini açıklamış ancak yetkili resmi daire konuyla ilgili herhangi mesaj alınmadığını duyurmuştu.

Almanya'ya getirilmesi kararlaştırılan mülteci adayına Çin'de ulaşmak şimdiye kadar mümkün olmadı.

Uygurlara yoğun baskı uygulanıyor

Çin'in batısındaki Sincan eyaletinde yaşayan Müslüman Uygurlar sistematik şekilde baskıya maruz bırakılıyor ve Uygur topraklarına Han Çinlileri yerleştiriliyor. Uzmanlar tarafından, yüz binlerce Uygur'un özel kamplarda alıkonduğu belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu kamplarda tutulan Uygurların 1 milyonun üzerinde olduğunu rapor etmişti. Son yıllarda Sincan'da patlak veren huzursuzluklar sırasında yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti. Pekin yönetimi olaylardan İslamcı aşırılar ve Çinlilerle yerli halk arasındaki gerginliği kızıştıran bölücülerin sorumlu olduğunu savunuyor.

dpa,AFP,rtr/AG,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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