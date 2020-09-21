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Almanya uzay operasyon merkezi kuruyor

21.09.2020 13:20 | Son Güncelleme

Alman ordusu bünyesinde Hava Kuvvetlerine bağlı olarak uzay operasyon merkezi kuruldu.

Almanya uzay operasyon merkezi kuruyor

Merkez, uydulara yönelik saldırılar ve uçan cisimlerin oluşturduğu tehlikelere karşı gözlem yapacak.Almanya'da Hava Kuvvetlerine bağlı Havacılık ve Uzay Operasyon Merkezi (ASOC) kuruldu. Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde Hollanda sınırı yakınındaki Uedem'deki merkezin açılışında konuşan Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, uzayın güvenlikte giderek daha büyük bir rol oynadığına dikkat çekti.

Merkez, uyduların saldırılar ve engellere karşı korunmasında ve atmosfere geri dönüşlerinde yerleşim yerlerine tehdit oluşturma riski bulunan gök cisimlerinin takibinde kullanılacak. Ayrıca uzaydaki uydular ve diğer teknolojik gereçler açısından tehlike arz edebilecek uzay atıkları ve diğer cisimler de tespit edilerek gözlemlenecek. İlk etapta 50 uzmanla göreve başlayan merkezde çalışan sayısının 2031 yılına kadar 150'ye çıkarılması öngörülüyor.

Merkezde teleskopların yanı sıra iki ayrı radar sistemi kullanılacak. Alman Deneysel Uzay Gözlem ve İzleme Radarı (GESTRA) adlı radar sistemi ile uzay cisimlerinin yörüngeleri izlenecek. Cisimlerin daha yakından mercek altına alınması için de uzay gözlem radarı TIRA'dan yararlanılacak.

Uzaydaki altyapı, navigasyon, internet ve telekomünikasyon hizmetleri açısından büyük önem taşıyor. ABD, Çin ve Rusya'dan farklı olarak Almanya'nın uzaydan gelebilecek tehditlere askeri karşılık vermesini sağlayacak silah sistemleri ise bulunmuyor.

dpa/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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